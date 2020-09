Partager Facebook

Pour votre prochaine escale littéraire, pensez à La nanny de Gilly Macmillan. Après Chanson douce de Leïla Slimani, voici un autre thriller psychologique mettant en scène une nanny diabolique. Véritable page turner, vous ne pourrez plus lâcher ce roman une fois commencé.

Le récit se déroule en Angleterre, dans un vieux manoir. Un matin, Jocelyn, 7 ans constate que sa nanny ne vient pas la réveiller. Elle va voir dans sa chambre et découvre que ses affaires ne sont plus là. Pressés par les questions de la fillette, ses parents lui répondent laconiquement qu’elle est partie.

On retrouve Jocelyn à l’âge adulte. Suite au décès de son mari, elle a dû revenir vivre avec sa fille Ruby, âgée de 10 ans, à Lake Hall, dans l’austère manoir familial où vit encore sa mère qu’elle a toujours détestée. A peine arrivée, Jocelyn reçoit la visite d’une mystérieuse femme déclarant être Hannah, la nanny qu’elle adorait, disparue du jour au lendemain en 1987. Jocelyn est ravie et propose de l’engager pour s’occuper de sa fille Ruby. Au moment même où la nanny réapparaît, on retrouve un corps sans vie dans la propriété de Lake Hall.

Gilly Macmillan

Secrets de famille, vengeance, manipulation, rivalités, jalousie, fausses identités sont les principaux ingrédients de ce huis clos étouffant. La construction du roman alterne les différents points de vue et comprend quelques flashbacks. On se met ainsi successivement dans la peau de la nanny, de Jocelyn, de sa mère et du policier chargé d’enquêter sur le crâne retrouvé. L’écriture, sans fioritures est précise, efficace et plaisante. Un polar rempli de suspens de bout en bout et très agréable à lire. C’est paru aux éditions Les Escales.