Le mode Land Rush de DIRT 5 s’illustre dans un nouveau trailer de gameplay

Codemasters® dévoile aujourd’hui un nouveau trailer de gameplay consacré au circuit marocain de DIRT 5™. Découvrez un aperçu de la météo dynamique du jeu qui peut bouleverser n’importe quelle course. Les voitures se déplacent à toute vitesse pour échapper à une tempête de sable qui s’apprête à engloutir tout le circuit.

Le mode Land Rush de DIRT 5™ apporte une expérience de route extrême à travers différentes localisations.

« Notre système de météo dynamique s’illustre parfaitement avec la tempête de sable du Maroc. Les joueurs doivent rester vigilants si ils souhaitent remporter la victoire », déclare Robert Karp, Directeur du Développement sur DIRT 5™.

DIRT 5™ sortira le 6 novembre 2020, sur PlayStation®4, Xbox One et PC. Le titre sera également disponible sur Xbox Series X et Xbox Series S dès le 10 novembre 2020. La version PlayStation®5 sortira, quant à elle, plus tard dans l’année. Le jeu bénéficiera également de la fonctionnalité Xbox Smart Delivery et d’une mise à niveau similaire pour PlayStation®5.