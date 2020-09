Samsung sort le 980 PRO, son disque SSD nouvelle génération, destiné au gaming et aux applications PC intensives

Partager Facebook

Samsung présente aujourd’hui son premier Solid State Drive (SSD) PCIe 4.0 NVMe grand public: le Samsung SSD 980 PRO. Le nouveau 980 PRO est conçu pour les particuliers et les professionnels en quête d’un PC haut de gamme, d’une station de travail ou d’une console de jeux très performants.



Samsung n’a cessé de repousser toujours plus loin les limites des solutions de mémoire flash très rapides. «Le nouveau 980 PRO SSD est la concrétisation de notre volonté de toujours faire mieux, en proposant des produits exceptionnels auxquels les fans de Samsung sont désormais habitués», déclare Dario Casari, Country Manager chez Samsung Suisse.



Le 980 PRO est optimisé pour l’utilisation d’applications gourmandes en données et idéal pour les particuliers et les professionnels qui travaillent avec des contenus 4K et 8K et aiment les jeux au riche contenu graphique. Tous les composants clés (contrôleur individuel Elpis, V-NAND et DRAM y compris) ont été intégralement développés en interne afin d’exploiter le plein potentiel de PCIe 4.0. Le 980 PRO peut ainsi atteindre des vitesses séquentielles de lecture et d’écriture de 7000 et 5000 Mo/s et des vitesses aléatoires de lecture et d’écriture de 1 million d’IOPS. Il est ainsi jusqu’à deux fois plus rapide que les SSD PCIe 3.0 et 12,7 fois plus rapide que les SSD SATA.



Gestion innovante et efficace de la chaleur

En plus de meilleures performances, le 980 PRO intègre d’excellentes solutions de gestion de la chaleur, pour une plus grande fiabilité. Si la plupart des SSD NVMe haute performance actuels misent sur des radiateurs en cuivre externes pour éviter la surchauffe, le 980 PRO de Samsung dispose d’un contrôleur revêtu de nickel et utilise un dissipateur sans étiquette au dos du SSD pour une gestion thermique efficace.



Ces fonctions innovantes d’évacuation de la chaleur permettent au disque de conserver son facteur de forme M.2 fin et compact. La technologie Dynamic Thermal Guard de Samsung assure au disque de travailler à une température optimale, ce qui réduit les variations de performance sur le long terme.



Toutes les capacités seront commercialisées début octobre. Le modèle d’une capacité de 2 To sera disponible jusqu’à la fin de l’année. Les prix de vente recommandés par le fabricant des 980 PRO commencent à CHF 89 pour le modèle de 250 Go.



Caractéristiques importantes