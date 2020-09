TEST – 13 Sentinels : Aegis Rim

13 Sentinels : Aegis Rim, nous embarque dans une histoire particulièrement dantesque, tant par sa complexité, sa densité que par sa richesse, et il est difficile de présenter sans en dévoiler une partie de l’intrigue. Nous allons donc essayer de vous offrir un aperçu de cette aventure dans ses grandes lignes.

Comme le présente le titre, 13 Sentinels, pour 13 protagonistes, l’histoire est une suite de récits mettant en scène chaque personnage, offrant ainsi une vision mais surtout une approche différente des événements narrés. Bien entendu au fil de l’histoire on s’aperçoit que tout est intimement lié d’une façon comme une autre, et c’est à nous de découvrir pourquoi. C’est au travers de cette approche que 13 Sentinels : Aegis Rim prend tout son sens. Abordant différents thèmes sur fond de science-fiction et mélangeant habilement plusieurs époques, il faudra démêler les différents nœuds pour avancer et découvrir la cause de la destruction du monde.

Ceci dit, Vanillaware nous permet de découvrir son œuvre à notre manière. Si le début, qui fait office d’introduction et de tutoriel en particulier pour les phases de combats, est dirigiste, une fois cette étape passée, le titre nous offre la possibilité de se concentrer soit sur l’aventure, soit de se focaliser sur la partie bataille (phase de combat), ou soit de comprendre et d’analyser les évènements via les archives. Il en va de même pour la narration de l’histoire. Nous pouvons choisir quel personnage suivre en premier. Mais il faudra tout de même débloquer certains passages et donc jongler entre les différents héros pour avancer dans cette intrigue très déroutante sur les premières heures de jeu.

Pour faire simple, en mode aventure, chaque héros évoluent dans plusieurs scènes plus ou moins longues, dans lesquelles ils faudra découvrir divers mots et points clé, en interagissent avec d’autres PNJ, des objets ou en faisant certains choix, ce qui aura pour conséquence de débloquer diverses approches et conséquences répertoriés dans une matrice de décisions. Il faudra par ailleurs refaire certaines scènes pour déverrouiller d’autres choix et ainsi découvrir ou récupérer d’autres bouts d’histoire pour compléter ce grand puzzle.

D’ailleurs si je peux me permettre, n’oubliez pas d’user des archives pour vous aider sur la compréhension si vous avez des oublis ou si vous reprenez votre partie après une longue pause.

Cette approche rend donc le titre non linéaire et agréable dans son ensemble. De plus la patte graphique et la direction artistique prise, mais déjà connu par les habitués du studio, rend l’aventure unique. Bien que le studio garde son approche en 2D, les décors détaillés et les personnages dessinés à la main subliment l’œuvre. C’est un régal de parcourir les différents récits.

Comptez entre 25 et 30 heures pour boucler l’aventure.

Passons maintenant au mode bataille, le cœur de cette partie RPG/Tactique. Ce mode permettra également au travers des divers dialogues entre nos protagonistes d’apporter un complément de compréhension au niveau de l’histoire.

Basé sur un gameplay tactique en semi-temps réel, le titre nous demande de défendre notre base grâce à une équipe de 6 Sentinels, qu’il faudra choisir parmi nos 13 héros. Différents en fonction de leurs générations, ces sentinels permettent une approche différente sur le champ de bataille. Certains sont efficaces pour le combat rapproché, d’autres sur la mobilité ou encore sur la défense. Le but sera de jongler entre les divers aptitudes afin de repousser les attaques des Deimos. Ceci dans des sessions de combat intenses de 2 minutes. Au delà de ce temps imposé, soit on réussit à repousser les vagues ennemis, soit si notre base n’est pas détruite, elle repoussera d’elle même tous les ennemis sur la carte. Autant vous dire qu’il faudra être attentif, puisque ces phases sont sacrément intenses et la perte d’un voir deux de nos Sentinels peut rapidement faire basculer l’issue du combat.

Si le gameplay en lui même est efficace et fait très bien son boulot, avec ses effets lors des explosions et cette sensations de puissance, on regrette malheureusement le choix graphique qui fait un sacré contraste avec ce qu’offre le mode aventure. Ici le champ de battaille et la représentation vu de haut de la ville et nos sentinels ainsi que nos ennemis sont représentés par des des triangles de couleur bleues et rouges. Ce qui a tendance de rendre l’ensemble très brouillon. Surtout lorsque les ennemis apparaissent en grand nombre avec tous les effets d’attaques de missiles etc… on s’y perd vite malgré la mise en pause lorsque nous devons faire nos choix tactiques, nous laissant ainsi souffler quelques secondes.

S’ajoute, comme tout bon RPG, une gestion des personnages via l’expérience acquise mais aussi au travers une gestions des méchas et la possibilité de les personnaliser en améliorant leur puissance, leur défense, leur vitesse ou encore leur équipement. Pour terminer, les bases peuvent elle aussi être amélioré afin de permettre de débloquer certaines action en combat.