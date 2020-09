Le mode classé d’Iron Harvest 1920+ est disponible !

Partager Facebook

KING Art Games annonce aujourd’hui que le STR acclamé par la critique, Iron Harvest 1920+, rejoint la scène compétitive, avec la sortie imminente de son mode Classé. Les joueurs rejoignent les champs de bataille pour s’affronter dans des combats intenses et ainsi gravir les échelons jusqu’au sommet. Ce mode marque le début officiel de la première saison d’Iron Harvest 1920+.

KING Art Games envisage également de pousser ses activités Esportives, en partenariat avec ESL. Plus d’informations seront dévoilées prochainement.

L’annonce d’aujourd’hui est accompagnée d’une vidéo consacrée aux meilleurs moment de la finale du championnat de la pré-saison d’Iron Harvest 1920+ lors de la Gamescom 2020.

Iron Harvest 1920+ est d’ores et déjà disponible sur PC. Le jeu sortira également sur PlayStation 4 et Xbox One en 2021.

À propos d’Iron Harvest :

À l’aube du XXème siècle, peu après la fin de la Grande Guerre, le monde est rempli de mystères et de secrets, d’opportunités et de défis. Entre traditions, progrès scientifiques et techniques, l’Europe tente de récupérer de terribles saignées dues à la guerre. Iron Harvestest un jeu de stratégie en temps réel (STR), situé dans une réalité alternative des années 1920, juste après la fin de la Grande Guerre. Pour créer le meilleur jeu possible, l’équipe a travaillé en coopération étroite avec des fans de STR du monde entier, notamment depuis l’extraordinaire succès de sa campagne de financement participatif.