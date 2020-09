Dynasty Warriors 9 Empires sortira début 2021

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Pendant le live du Tokyo Game Show de dimanche, KOEI TECMO et Omega Force ont révélé leur tout nouveau projet ; DYNASTY WARRIORS 9 Empires. Cette expérience de combat stratégique est actuellement en développement et sortira début 2021 sur PlayStation®5 et PlayStation®4, Xbox Series X|S et Xbox One, mais également sur Nintendo Switch™, et Steam®.

“C’est les 20 ans de DYNASTY WARRIORS” explique le producer Akihiro Suzuki, “et nous ne pouvions pas être plus heureux que de le célébrer avec nos fans les plus fidèles en leur dévoilant le premier jeu de la série des Warriors sur la Next-Gen, ainsi que le tout premier Dynasty Warriors sur Switch”.

Combinant l’action frénétique du 1 vs. 1 000, qui caractérise si bien DYNASTY WARRIORS, avec l’ajout d’éléments stratégiques et d’unités de commande, DYNASTY WARRIORS 9 Empires place les joueurs dans une quête pour conquérir la Chine ancienne. Les joueurs devront user de leur force et de stratagèmes pour arriver à leurs fins. Retrouvez de puissantes batailles permettant de déployer des unités et ainsi capturer des points stratégiques de la carte tels que les châteaux. Vivez d’intenses combats en contrôlant ces points centraux sur le champ de bataille grâce à des attaques de feux et autres stratégies, mais également grâce à des armes de sièges, ou simplement par la force ! Tout au long de l’escarmouche, vos commandants exécuteront leur stratégie et attaqueront les troupes ennemies en donnant des ordres aux différentes unités.

Le mode éditeur de personnage a également été enrichi et permet aux joueurs de créer l’officier de leur rêve et d’interagir avec les héros de la Chine ancienne. Les joueurs pourront vivre la vie d’un officier, gouverner en tant que dirigeant indulgeant, ou au contraire agir cruellement tel un tyran. Aidez à créer un monde des Trois Royaumes plus vrai que nature et plus épanoui avec des relations humaines en constante évolution, ainsi que des événements dramatiques où les relations entre les personnages auront une plus grand influence que jamais sur le gameplay.

Suzuki ajoute : “C’est le premier nouveau jeu Empires en cinq ans, et j’ai hâte d’offrir aux joueurs l’expérience ultime qu’ils attendent”.