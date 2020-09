FIFA 21 – Des célébrités jouables dans VOLTA dont Diplo et Anthony Joshua

Partager Facebook

EA SPORTS FIFA a annoncé l’arrivée de vêtements, d’accessoires et de célébrités au mode VOLTA FOOTBALL dans FIFA 21

Désormais, de grands noms tels que Kylian Mbappé, l’athlète en couverture de FIFA 21 et le leader de la nouvelle génération du football, ou Diplo, l’artiste multi-récompensé, producteur de musique et DJ reconnu, ou encore Anthony Joshua, le médaillé d’or Olympique et le double champion unifié des poids-lourds, seront disponibles en tant que personnages jouables dans VOLTA FOOTBALL.

Les fans pourront également s’attendre à découvrir des joueurs de football de classe mondiale, tels que Thierry Henry, Eric Cantona, ou Kaka, et d’autres grands noms qui seront dévoilés prochainement pour proposer un maximum de stars dans les équipes VOLTA.

Le mode VOLTA FOOTBALL de FIFA 21 verra également l’apparition dans le jeu de vêtements et d’accessoires conçu par les plus grandes marques de mode tels que Adidas ou Nike, ainsi qu’une ligne exclusive VOLTA FOOTBALL Collection designée par Héctor Bellerin, le joueur du club d’Arsenal, qui a agi en tant que Directeur de Création pour cette collection inspirée par la scène skateboard de sa ville natale de Barcelone et son mode de vie vegan.

David Jackson, VP of Brand chez EA SPORTS FIFA explique :

“Héctor apporte une perspective différente, non seulement en tant que joueur professionnel de très haut niveau, mais également avec son discours social et conscient évoluant à l’intersection du football et de la mode. Nous sommes ravis de collaborer avec quelqu’un qui partage notre vision pour cette collection hybride qui mélange les mondes et ressent l’influence de son entourage et de ses connections dans l’univers de la mode. L’objectif était d’apporter son goût personnel, ainsi que sa personnalité et son identité à notre propre marque dans le but de ravir nos fans et ce premier contenu inspiré par la scène skateboard de Barcelone est fidèle à nos attentes. Les joueurs de FIFA auront la possibilité de découvrir davantage de contenu venant d’Héctor cette année.“

De la même manière que la culture football dépasse aujourd’hui les limites du terrain, les contenus réguliers et les mises à jour de VOLTA continueront de réunir le monde du ballon rond avec la culture, la créativité et le lifestyle du foot de rue.

Pour plus de détails concernant VOLTA FOOTBALL dans FIFA 21, avec les VOLTA SQUADS, les Célébrités, les nouveaux modes de jeu, la personnalisation d’éléments et les autres nouveautés, rendez-vous sur ea.com/games/fifa/fifa-21/volta