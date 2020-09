La nouvelle extension La Voie du Maître du Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon est disponible

Partager Facebook

The Pokémon Company International lance la première vague de produits de l’extension La Voie du Maître du JCC Pokémon. La Collection avec pin’s La Voie du Maître, dont l’Arène de Greenbury dirigée par Percy, l’Arène de Skifford dirigée par Donna et l’Arène de Motorby dirigée par Kabu, ainsi que le Coffret Dresseur d’élite de La Voie du Maître et la Collection La Voie du Maître – Moumouflon-V, sont maintenant disponibles chez tous les détaillants participants.

La Voie du Maître donne aux Dresseurs la chance de revivre dans le JCC Pokémon leurs aventures à Galar en collectionnant les pin’s variés décorés des logos des Arènes ainsi que les cartes brillantes des partenaires Pokémon des Champions d’Arènes, un rappel des jeux vidéo Pokémon Épée et Pokémon Bouclier. La Voie du Maître présente également nombre de cartes à collectionner dont 11 Pokémon-V tels que Florizarre-V, Lucario-V et Félinferno-V, plus 4 cartes Pokémon-V entièrement illustrées ainsi que 3 Pokémon-VMAX, tels que Charmilly-VMAX et Torgamord-VMAX qui apparaissent sous leur forme Gigamax, et une carte Supporter entièrement illustrée.



De plus, les Dresseurs peuvent se réjouir de l’arrivée prochaine des produits suivants de l’extension La Voie du Maître :