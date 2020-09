Nouvelle bande annonce pour The Medium

Partager Facebook

La Mâchoire fait son entrée cauchemardesque dans la nouvelle bande-annonce « It came from the rage » de The Medium.

Bloober Team, les maîtres de l’épouvante, auteurs des titres plébiscités Blair Witch, Observer et Layers of Fear, diffuse une nouvelle bande-annonce de leur jeu d’horreur psychologique à paraître, The Medium, ainsi que de nouveaux visuels qui mettent en avant l’atmosphère oppressive et mystérieuse du jeu.



Le trailer « It came from the rage » (Elle vient de la rage) donne un premier aperçu des sombres origines de la Mâchoire, l’entité cauchemardesque et principal adversaire du jeu, à laquelle Troy Baker prête sa voix, mais on en apprend aussi plus sur Tristesse, une mystérieuse enfant masquée qui habite l’hôtel Niwa, laissé à l’abandon.

Une toute nouvelle œuvre d’art intitulée « The Gift » (Le Don) a aussi été révélée et fait apparaître Marianne, la médium en titre, lorsqu’elle prépare son énergie psychique sur fond de monde physique et de monde spirituel, l’héroïne existant dans ces deux réalités à la fois.



The Medium est le projet le plus ambitieux et important de Bloober Team à ce jour. Il permettra aux joueurs d’explorer simultanément deux réalités au cours de leur enquête sur un sombre mystère, voilé par d’effrayants secrets, des esprits sinistres et de fourbes énigmes. Le jeu bénéficie d’une bande-son grinçante et frappante composée par le célèbre Akira Yamaoka (série Silent Hill) et Arkadiusz Reikowski (Bloober Team), dont un morceau est disponible au téléchargement en exclusivité sur Steam.



Des épisodes Dans les coulisses sont aussi disponibles sur les réseaux sociaux et la chaîne Youtube de The Medium.



Les précommandes sont disponibles pour Xbox Series X/S et PC via Steam sur www.themediumgame.com pour 41,74 £ / 49,99 € avec 10 % de réduction. Toutes les précommandes Steam sont accompagnées de la bande originale de The Medium et de l’album numérique L’art de The Medium.



The Medium a été développé et publié par Bloober Team et sortira sur Xbox Series X et PC via Steam pendant les fêtes de fin d’année 2020.