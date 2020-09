Samsung célèbre le lancement de la nouvelle gamme de moniteurs de gaming Odyssey avec un tournoi paneuropéen Esports inédit

Partager Facebook

Samsung a lancé son propre tournoi Esports inédit, pour célébrer sa toute nouvelle gamme d’écrans de gaming Odyssey à la pointe dans sa catégorie.



L’Odyssey League, qui doit son nom à la gamme innovante de moniteurs de gaming, est à la recherche de l’élite européenne des joueurs de PUBG. Les joueurs qui ont le goût des performances de haut niveau qui sont caractéristiques de la gamme Odyssey et sont prêts à en faire la démonstration pourront remporter l’un des prix de l’énorme cagnotte de 25 000 euros.



L’extension de la gamme de moniteurs de gaming Odyssey, qui a commencé en janvier avec les écrans G7 et G9 lors du Salon CES, se poursuit maintenant avec l’introduction du G5, qui est le produit le plus accessible à ce jour. Conçu pour les joueurs exigeants, le G5 offre des performances élevées dans tous les domaines : un temps de réponse ultra rapide de 1 ms, un taux de rafraîchissement de 144 Hz, un panneau VA doté de la puissante technologie AMD FreeSync Premium et de Quad-High Definition (QHD ; résolution 2560×1440). De plus, le G5 présente une courbure d’écran de 1000R, une innovation de Samsung qui réduit la fatigue oculaire, empêche les distractions et élimine les temps de latence.



Le tournoi, dont les inscriptions sont ouvertes dès aujourd’hui, comporte des qualifications et des éliminations nationales dans 12 régions européennes, du 28 septembre au 29 novembre. Les meilleurs gamers de chaque région se qualifient pour la finale paneuropéenne qui se déroulera sur deux jours, les 5 et 6 décembre :

Régions Pays Type Période 1 & 2 Italie &

Pays nordiques Qualification 28 sept. – 1er oct. Elimination 24 oct. 3 & 4 Pologne &

Autriche/Suisse Qualification 5 oct. – 8 oct. Elimination 25 oct. 5 & 6 Allemagne &

Adriatique/Grèce Qualification 19 oct. – 22 oct. Elimination 31 oct. 7 & 8 République tchèque/Slovaquie & Péninsule ibérique Qualification 26 oct. – 29 oct. Elimination 13 nov. 9 & 10 Roumanie &

France Qualification 9 nov. – 12 nov. Elimination 28 nov. 11 & 12 Royaume-Uni

& Benelux Qualification 16 nov. – 19 nov. Elimination 29 nov. ALL Toutes les régions FINALE UE 5 + 6 déc.



Les12 compétitions nationales seront diffusées en direct sur la plateforme de streaming vidéo Twitch et commentés par des talents régionaux tels que la superstar PUBG Dana Dima Gard, alias DanucD. La finale paneuropéenne sera une production d’avant-garde diffusée directement depuis le studio Odyssey League Esports à Berlin.



Atila Yesildag, responsable des sports EMEA chez PUBG Corporation, déclare : « Nous nous réjouissons de poursuivre notre partenariat avec Samsung Electronics Co. et de collaborer ensemble sur la prochaine Samsung Odyssey League. C’est formidable de pouvoir offrir aux fans et aux joueurs un autre tournoi passionnant ».



Pour en savoir plus sur les modalités d’inscription, le calendrier du tournoi et les canaux pour suivre l’événement, rendez-vous sur le site odysseyleague.gg.



Détails du produit :

Modèle G5 Ecran Taille d’écran (en pouces) 32”, 27” Format 16:9 Type de panneau VA (alignement vertical), incurvé Courbure de l’écran 1000R Taux de rafraîchissement 144Hz Temps de réponse 1ms (MPRT) Résolution 2.560 x 1.440 (QHD) HDR HDR10 Luminosité (typique) 250cd/㎡ Caractéristiques générales Fonction de gaming AMD FreeSync Premium Modes de jeu Personnalisé/FPS/RTS/RPG/AOS/Cinéma/DCR Etc. Mode faible temps de décalage au branchement, point de mire virtuel, égaliseur de noirs, mode de réduction de la fatigue oculaire, mode sans scintillement, application Easy Setting Box Etc. Interface Port écran 1.2(1 EA), HDMI 2.0(1EA), casque Montage mural Oui (75 x 75 mm) Couleur Noir

Prix et disponibilité