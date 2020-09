Samurai Shodown se prépare au combat sur next-gen

Partager Facebook

Le jeu de versus fighting sera disponible sur les consoles Xbox Series X / S cet hiver

SNK CORPORATION a le plaisir d’annoncer que Samurai Shodown sortira également sur les consoles next-gen Xbox Series X et Xbox Series S cet hiver. Le célèbre jeu de combat est actuellement disponible sur PlayStation®4, Xbox One, Nintendo Switch™, Stadia et sur l’Epic Games Store.

Depuis sa création en 1993, la série Samurai Shodown a redéfini les jeux de combat. Onze ans après le précédent opus, la franchise accueille un tout nouveau jeu. En constante évolution, la saga connue pour ses batailles époustouflantes et ses personnages mémorables passe à la vitesse supérieure avec des visuels et un sound design incroyables sur Xbox Series X et Xbox Series S.

« La Xbox Series X / S est la plus innovante console next-gen conçue par Microsoft. Les joueurs pourront bientôt en profiter, et je suis plus qu’heureux de pouvoir faire partie de sa présence imposante au sein de la communauté vidéoludique », commente Yasuyuki Oda, producer de Samurai Shodown.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site officiel.