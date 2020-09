TOUT NOUVEAU RPG DARK FANTASY EN MONDE OUVERT DE NETMARBLE : A3: STILL ALIVE

Partager Facebook

Netmarble Corp. dévoile son tout nouveau jeu A3: STILL ALIVEet son univers magistralement ténébreux empli de conflit, de combats, et de tourmente. Les pré-inscriptions sont ouvertes sur l’App Store®[이[L1] et Google Play™. Ceux qui oseront se pré-inscrire et se plonger dans cette aventure dark fantasy auront droit à de nombreux objets puissants et d’une grande valeur dans le jeu.

Basé sur le jeu original en ligne sur PC de Netmarble, A3, A3: STILL ALIVE est un jeu mobile multi-genres qui mélange les mondes vivants et gigantesques des RPG à monde ouvert avec les combats extrêmes des Battles Royale. Les joueurs doivent être prêts à tout dans ce monde fantasy apocalyptique où les armes et la magie sont rois, que ce soit contre les autres joueurs (JcJ) ou contre les ennemis, ils feront l’expérience de combats hack & slash intenses et devront se mettre en quête d’équipements toujours plus puissants.

Les joueurs devront prouver leur courage dans des combats contre d’autres joueurs et contre les ennemis dans des modes tels que Siège de château, Présence obscure, et Boss mondial. En plus de combats enivrants, A3: STILL ALIVE offre des graphismes en 3D à couper le souffle qui prennent vie grâce à l’optimisation poussée du système Unity.

« A3: STILL ALIVE a d’abord été lancé en Corée et a gagné une forte popularité en atteignant le 1er rang des téléchargements sur l’App Store et sur Google Play. La version globale complètera la version Coréenne en offrant encore plus de contenu et de fonctionnalité de haute qualité. Nous pensons que le moment est venu de présenter à nouveau ce jeu si unique et spécial qu’est A3 : Still Alive » déclare Joong Sun Chang, producteur exécutif chez Netmarble. « Grâce à l’intégration d’éléments de Battle Royale, qui sont centrés sur des combats intenses, le monde ténébreux et dangereux d’A3: STILL ALIVE n’a jamais été aussi bien réalisé, et nous espérons qu’il attirera beaucoup de joueurs. »

À partir d’aujourd’hui, les pré-inscriptions sont ouvertes dans le monde entier, avec des récompenses telles que :

Des objets dans le jeu d’une valeur de $20 USD seront offerts en fonction du nombre de pré-inscrits, dont :

Plus de 200 000 pré-inscrits : 200 000 or

Plus de 400 000 pré-inscrits : 100 000 pierres de mana

Plus de 600 000 pré-inscrits: 60 topazes

Plus de 800 000 pré-inscrits : astrâme d’Hannemorin 3 étoiles x1 (*L’astrâme est un objet du jeu qui invoque une âme liée, un mercenaire partenaire d’intelligence artificelle qui combat avec les joueurs)

Plus de 1 000 000 de pré-inscrits : armure de héros niveau 60 x1

100 000 or et 50 diamants bleus, et une bague de Silvadu pour les joueurs sur Apple ou une bague d’Errel pour les joueurs sur Android.

A3: STILL ALIVE est ouvert aux pré-inscriptions dans 172 pays sur l’App Store[이[L3] et Google Play.