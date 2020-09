Yakuza: Like a Dragon précise sa sortie sur PlayStation 5

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

SEGA a aujourd’hui annoncé que Yakuza: Like a Dragon sortira sur Xbox Series X & S, Xbox One, PlayStation 4, Windows 10 et Steam le 10 novembre . Le jeu aligne ainsi sa date de sortie sur les current-gen avec la sortie des Xbox Series X & S. Comme précédemment révélé, les versions Xbox Series X & S bénéficieront du Smart Delivery pour tous les détenteurs du jeu sur One.

SEGA est très heureux d’annoncer que Yakuza: Like a Dragon sortira sur PlayStation®5 le 2 mars 2021. Cette sortie suivra celle sur PlayStation®4 le 10 novembre2020. Une fois les joueurs s’étant procuré la version digitale PS4™ sur le PlayStation®Store ils pourront ainsi télécharger la version PS5™ sans coût supplémentaire dès qu’il sortira le 2 mars 2021. La version PS5™ de Yakuza: Like a Dragon sera également disponible en standalone le 2 mars.

Yakuza: Like a Dragon raconte à l’origine, l’histoire d’un outsider qui se bat pour ce en quoi il croit, même après avoir touché le fond. Notre nouveau personnage principal, Ichiban Kasuga, une petite frappe de bas étage et membre d’une famille de yakuzas de second rang, assume le blâme pour un crime qu’il n’a pas commis afin de protéger son patriarche, Masumi Arakawa, qui représente une véritable figure paternelle pour lui. Après avoir purgé sa peine de 18 ans de prison, il sort en homme libre et rejoint le monde extérieur pour y découvrir que le clan auquel il appartenait autrefois a été dissous. Les quelques membres qu’il en reste sont traqués et chassés dans les rues. Il apprend également que son ancien patriarche pourrait bien être le responsable de tout cela. Face à la trahison, la perte et la confusion, Ichiban se lance à la quête de la vérité. C’est ici que l’histoire de Yakuza: Like a Dragon commence.

Yakuza: Like a Dragon représente tout ce que les fans connaissent et aiment dans cette saga, avec quelques nouveautés à l’occasion de la nouvelle génération. Mettant en scène toute une bande de nouveaux personnages et se déroulant dans ce tout nouveau cadre magnifiquement réalisé de Yokohama, les joueurs seront directement émergés dans l’histoire, l’action et le grain de folie qui font le charme de la licence Yakuza. Le jeu bénéficiera de doubleurs de talent, incluant les acteurs George Takei, Kaiji Tang, Andrew Morgado, Greg Chun et Elizabeth Maxwell.