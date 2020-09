Yu-Gi-Oh! Duel Links : l’univers de ZEXAL arrive le 29 septembre

Partager Facebook

Yuma Tsukumo et Astral rejoignent les rangs de Duel Links et amènent avec eux l’Invocation Xyz

Konami Digital Entertainment B.V. annonce aujourd’hui que l’univers de Yu-Gi-Oh! ZEXAL rejoindra le jeu Yu-Gi-Oh! Duel Links le 29 septembre. Des personnages issus du manga ZEXAL feront ainsi leur entrée.

Dans Yu-Gi-Oh! ZEXAL, qui fait suite à la série Yu-Gi-Oh! 5D’s, Yuma Tsukumo et son acolyte Astral tentent de retrouver les souvenirs perdus d’Astral, transformés en 99 cartes « Numéros ». Yuma Tsukumo, Astral, Tori Meadows et Bronk Stone pourront être débloqués en complétant des missions de personnage et des missions secrètes dans le monde de ZEXAL.

Les duellistes pourront également utiliser l’Invocation Xyz pour appeler de puissants monstres Xyz sur le terrain. Les cartes Xyz se reconnaissent à leur cadre noir. Dépourvues de niveau, elles affichent un rang qui détermine le niveau des monstres empilés pour une Invocation Xyz. À l’instar des monstres Synchro et Fusion, les monstres Xyz possèdent leurs propres conditions d’Invocation.

Pour célébrer l’ajout de l’univers ZEXAL, les joueurs recevront les bonus de connexion suivants :

Des monstres Xyz et des cartes en soutien : UR Général Zubaba (Prismatique), UR Magicien Gagaga (Prismatique)

: UR Général Zubaba (Prismatique), UR Magicien Gagaga (Prismatique) Des tickets UR et SR : un total de six tickets sera distribué une fois par jour

: un total de six tickets sera distribué une fois par jour 1000 gemmes

1 ticket de compétence pour un personnage ajouté au jeu avant le 08/09/2020

pour un personnage ajouté au jeu avant le 08/09/2020 Des protèges-cartes et un tapis de jeu arborant l’illustration officielle de ZEXAL

D’autres nouveautés seront également disponibles, telle que la 30ème Boîte Principale qui contiendra Numéro 39 : Utopie, le monstre Xyz iconique de Yuma, et de nombreuses autres puissantes cartes.

Basé sur le jeu de cartes à collectionner officiel Yu-Gi-Oh! , Yu-Gi-Oh! Duel Links transpose le célèbre jeu sur mobile et PC. Les duellistes peuvent affronter Yami Yugi, Jaden Yuki, Yusei Fudo et d’autres personnages iconiques de la franchise Yu-Gi-Oh ! à l’aide de leurs cartes dans d’intenses batailles.

Yu-Gi-Oh! Duel Links est disponible gratuitement sur l’App Store® pour iPad®, iPhone® et iPod touch®, sur Google Play™ pour les appareils Android™, et sur PC via Steam.