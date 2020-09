EA SPORTS FIFA 21 dévoile sa bande-son !

Partager Facebook

Electronic Arts Inc, a dévoilé la bande-son officielle d’EA SPORTS™ FIFA 21 avec des musiques provenant de différentes cultures et ambiances afin de représenter l’ensemble des fans du monde entier. Avec des bandes-sons de FIFA 21 et VOLTA FOOTBALL mettant en avant plus de 100 artistes émergents et reconnus provenant de 23 pays différents, FIFA 21 représente la culture mondiale comme jamais auparavant. Avec des artistes de premier plan, comme la superstar mondiale multi-récompensée Dua Lipa, la sensation pop venue du Brésil Anitta, Charli XCX, Disclosure ou encore Stormzy, pour célébrer le sport le plus populaire au monde, au côté d’artistes en puissance comme Tkay Maidza, Madame Gandhi, Chløë Black, et bien d’autres, pour offrir toutes les nouveautés en termes de grime, électro ou hip-hop

la bande-son ici :

Steve Schnur, President of Music au sein d’Electronic Arts, commente :

“Dans une époque où le partage devient encore plus important que d’habitude, la bande-son d’EA SPORTS 21 définit la culture globale comme jamais auparavant. Aujourd’hui, les frontières – musicalement parlant – ont disparu. Le but de notre bande-son est de changer la façon dont les joueurs écoutent le football et en font l’expérience et de leur faire découvrir de nouvelles musiques qui vont changer leurs vies.”

Les joueurs auront la possibilité d’écouter la bande-son de VOLTA FOOTBALL tout en jouant à d’autres modes, tels que FUT ou le Mode Carrière, et pourront ajuster leurs réglages pour écouter à la fois les sons de FIFA 21 et VOLTA FOOTBALL au sein des menus. Les bandes-sons de FIFA 21 et VOLTA FOOTBALL sont disponibles dès à présent sur les principales plateformes de streaming, dont Spotify, Apple Music et Deezer. Les fans peuvent pré-commander* FIFA 21 avant le 9 octobre et obtenir les maillots spéciaux FUT designés par Anitta, Rema, Lil Mosey, DAVE et BEAM.

Pour célébrer la nouvelle bande-son, les fans auront l’occasion de découvrir le tout premier FIFA World Celebration, où plus de 40 artistes mondiaux présents sur la bande-son de FIFA 21, se rejoindront sur leurs chaînes respectives pour célébrer la Première Mondiale de FIFA 21 et le lancement à venir du jeu. Les fans pourront découvrir des performances de Dua Lipa, Diplo et Anitta, qui auront lieu le 1er Octobre, avec à la clé des récompenses in-game et d’autres. Suivez @easportsfifa pour le programme complet des performances et pour savoir comment les fans peuvent se joindre pour célébrer le jeu.

Anitta, la superstar pop brésilienne, ajoute “Le Brésil est connu mondialement comme le pays du futebol. Pour moi, c’est un rêve d’avoir “Me Gusta” intégré à la bande-son. C’est une musique qui combine des influences de genres typiquement brésiliens tels que la Funk, le Pagodão et l’Arrocha, et qui va apporter de la saveur brésilienne dans le monde à travers ce jeu extraordinaire.”

Les membres EA Play** seront les premiers à entrer sur le terrain à partir du 1er octobre, avec un accès anticipé (incluant des challenges de pré-lancement), le lancement des Season XP Boosts pour FIFA Ultimate Team, et les récompenses avec les éléments comme les maillots FUT et la customisation de stades, ainsi que 10% de réduction sur les points FIFA. Visitez eaplay.com pour plus de détails.

FIFA 21 a été développé par EA Vancouver et EA Roumanie et sera disponible à partir du 9 octobre 2020 sur PlayStation®4, Xbox One et PC via Origin™ et Steam.