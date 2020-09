Yu-Gi-Oh! Duel Links : l’univers de ZEXAL est désormais disponible

Partager Facebook

La 30èmeBoîte Principale apporte des cartes compatibles avec l’Invocation Xyz dont Numéro 39 : Utopie

Konami Digital Entertainment B.V. annonce aujourd’hui que Yu-Gi-Oh! ZEXAL est désormais disponible dans Yu-Gi-Oh! Duel Links.

L’univers de ZEXAL comprend les duellistes Yuma Tsukumo & Astral, Tori Meadows et Bronk Stone, et permet aux joueurs de s’approprier l’Invocation de chacun de ces personnages. L’univers inclut également de nouvelles missions et de nouveaux niveaux.

La 30ème Boîte Principale, qui contient le monstre Xyz iconique de Yuma Numéro 39 : Utopie, et de nombreuses autres puissantes cartes, est également disponible dès aujourd’hui.

Yu-Gi-Oh! ZEXAL est la quatrième série TV animée de la franchise Yu-Gi-Oh!. Yuma Tsukumo et son acolyte Astral tentent de retrouver les souvenirs perdus d’Astral, transformés en 99 cartes « Numéros »

Basé sur le jeu de cartes à collectionner officiel Yu-Gi-Oh! , Yu-Gi-Oh! Duel Links transpose le célèbre jeu sur mobile et PC. Les duellistes peuvent affronter Yami Yugi, Jaden Yuki, Yusei Fudo et d’autres personnages iconiques de la franchise Yu-Gi-Oh ! à l’aide de leurs cartes dans d’intenses batailles.

Yu-Gi-Oh! Duel Links est disponible gratuitement sur l’App Store® pour iPad®, iPhone® et iPod touch®, sur Google Play™ pour les appareils Android™, et sur PC via Steam.