EA Play arrive dans le Xbox Game Pass Ultimate dès le 10 novembre

Il y a quelques semaines, Microsoft annonçait un partenariat avec Electronic Arts pour fournir un abonnement EA Play aux membres du Xbox Game Pass Ultimate et du Xbox Game Pass pour PC, sans coût additionnel. C’est maintenant officiel, dès le 10 novembre, EA Play sera accessible sur les consoles Xbox, dont les Xbox Series S et Xbox Series X, pour les membres du Xbox Game Pass Ultimate. Puis, en décembre, les membres Ultimate ou PC pourront télécharger et jouer aux titres du catalogue EA Play sur PC Windows 10. Une toute nouvelle collection de jeux arrive donc sur console et PC, et quelques-uns des meilleurs titres disponibles dans l’offre EA Play pourront également être joués sur Android, via le cloud, pour les membres du Xbox Game Pass Ultimate.