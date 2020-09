Xbox Game Pass : arrivée et départ pour ce mois d’octobre

Partager Facebook

Le mois de septembre touche à sa fin et comme d’habitude Microsoft annonce les prochaines arrivées sur son service.

DOOM Eternal (Android & Console) – 1er octobre

L’un des meilleurs FPS de l’année 2020 arrive dans le Xbox Game Pass. Les armées de l’enfer ont envahi la Terre. Incarnez le Slayer dans une campagne en solo épique où vous terrasserez des démons à travers les dimensions et empêcherez la destruction de l’humanité.

Drake Hollow (PC) ID@Xbox – 1er octobre

Drake Hollow est un jeu d’action et de construction de village qui prend place dans le Hollow, une version délabrée de notre monde. Vous devrez prendre la défense des Dragores, les créatures végétales adorables qui habitent les lieux.

Brütal Legend (Console) – 8 octobre

Brütal Legend, le jeu d’action rempli d’humour deDouble Fine Productions arrive dans le Xbox Game Pass. Eddie Riggs, un roadie élu par les Dieux du Rock et incarné par Jack Black, doit combattre dans un univers mêlant heavy metal et fantasy afin de sauver l’humanité et de découper des démons en rondelles.

Forza Motorsport 7 (Android, Console & PC) –8 octobre

Ressentez le frisson du sport automobile avec le jeu de course le plus complet, le plus beau et le plus réaliste jamais conçu. Pilotes, amateurs de drift, fanas de drag, régleurs et créateurs, Forza Motorsport 7 rassemble une communauté entièrement dévouée à l’automobile.

Ikenfell (Console & PC) ID@Xbox – 8 octobre

Un jeu de rôle tactique au tour par tour ou vous incarnez des étudiants en magie. Usez d’un timing précis pour renforcer vos sorts et bloquer les attaques, explorez les halls étranges d’une immense école de magie, combattez monstres et boss redoutables, trouvez des tonnes de trésors cachés et levez le voile sur des mystères qui auraient dû rester secrets.

Microsoft Flight Simulator (PC) – Première mise à jour du monde : le Japon

Découvrez le Japon sous un autre angle avec une carte d’élévation numérique améliorée pour tout le pays, une photogrammétrie 3D en haute-résolution pour six grandes villes et six aéroports locaux modélisés à la main. Cette mise à jour gratuite inclut également trois nouveaux défis d’atterrissage prenant place dans des aéroports Japonais.

Ils quittent le Xbox Game pass le 15 octobre

Felix the Reaper (Console & PC)

Metro 2033 Redux (Console & PC)

Minit (Console & PC)

Saints Row IV Re-Elected (PC)

State of Mind (PC)