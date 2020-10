« Au nom de la vérité » de Viveca Sten

Partager Facebook

On attend toujours avec impatience les enquêtes de l’inspecteur Andreasson et de Nora Linde, juriste, deux personnages qui prennent vie sous la plume de la reine du polar nordique Viveca Sten.

Avec ce 8ème tome intitulé « Au nom de la vérité », une fois encore, on ne s’ennuie pas une seconde.

Le pitch ? La Saint-Jean approche. A Lökholmen, une petite île en face de Sandhamm, une soixantaine d’enfants est rassemblée pour un camp de voile. Faute de surveillance, certains jeux dégénèrent en harcèlement. Et lorsqu’un enfant disparaît, la panique s’empare du groupe. Accident ? Kidnapping ? Ou un jeu qui aurait mal tourné ? Dépêchés sur les lieux, l’inspecteur Thomas Andreasson et ses collègues explorent toutes les pistes. Pendant ce temps, Nora Linde sur le point de se marier, fait face au plu grand défi de sa carrière de juriste :un procès contre un PDG ayant escroqué plusieurs millions à son entreprise. Et dont le fils, Benjamin, n’est autre que l’enfant porté disparu… Ces deux affaires sont-elles liées ? Le temps presse car chaque heure qui passe diminue les chances de retrouver le jeune Benjamin vivant. Un excellent opus qui alterne une histoire de disparition et une intrigue financière en de courts chapitres et où on se plaît à voir évoluer les personnages récurrents. Rythme soutenu, écriture fluide, personnages attachants, rebondissements bien amenés : autant d’ingrédients qui rendent ce polar addictif. L’ouvrage est paru aux éditions Albin Michel.