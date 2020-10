La cinquième mise à jour gratuite pour Monster Hunter World: Iceborne disponible

Partager Facebook

La cinquième mise à jour gratuite pour Monster Hunter World: Iceborne arrive aujourd’hui PlayStation®4, Xbox One et Steam. Cette mise à jour ramène les joueurs dans le Vieux Monde pour affronter le mystérieux légendaire Black Dragon Fatalis. D’autres contenus arrivent dans cette dernière mise à jour du titre, y compris Arch-Tempered Velkhana, le festival saisonnier Fun Fright, et plus encore.

Défiez une légende, écrivez votre histoire.

Il n’y a aucune trace de l’origine du dragon noir Fatalis – ni de son lien avec le château détruit de Schrade qui a été détruit dans une calamité connue seulement de la légende. Après que les escouades précédentes n’aient pas réussi à revenir du château, la guilde a envoyé le général pour demander l’aide de la commission de recherche pour enquêter sur la région. Les chasseurs de la cinquième flotte assez audacieux pour accepter la mission doivent se préparer à une bataille qui marquera l’histoire et être récompensés avec des armures, des armes et des équipements Palico de premier ordre.

Nouvel événement saisonnier

Du 16 octobre au 5 novembre, la terrasse lunaire de Seliana sera décorée comme une fête dans un cimetière pour le nouveau festival saisonnier Fun Fright. L’ensemble du centre de rassemblement cherche également à se joindre à la purée de monstres, avec des astuces et des friandises telles qu’un nouveau costume de Poogie spectral, un équipement Palico saisonnier monstrueux, un costume de gestionnaire saisonnier payé, un nouveau design de bonhomme de neige et une sélection de dents pourries. Les chasseurs peuvent échanger des billets contre des bonus de connexion, des primes saisonnières et des quêtes d’événements pour obtenir la nouvelle armure Demonlord α + et de nouvelles armures en couches telles que l’écharpe de crâne, l’écharpe de Kadachi, et plus encore.

Ajustements du gameplay et nouveau contenu téléchargeable

Les chasseurs cherchent à tirer le meilleur parti de la griffe d’embrayage peuvent désormais équiper la nouvelle compétence Clutch Claw Boost, qui leur permet d’enrouler plus facilement des pièces de monstre et de créer des largages de munitions plus fréquents. De plus, de nouvelles options de fusion ont été ajoutées, notamment une liste élargie de décorations à fabriquer et la possibilité d’améliorer les charmes. Les fervents chasseurs de mode pourront désormais créer des armures superposées de n’importe quel ensemble du jeu, en s’assurant qu’ils sont bien habillés quelle que soit l’occasion. Cette mise à jour comprend également un autre lot de nouveaux designs de pendentifs fantaisistes et un nouveau DLC payant pour votre chambre avec des crânes et des os géants. Enfin, ceux qui souhaitent présenter leurs progrès tout au long d’une année d’Iceborne peuvent choisir parmi un certain nombre de nouveaux designs de cartes d’escouade et de cartes de guilde pour afficher les réalisations de leurs chasseurs.