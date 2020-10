OPPO Reno4 Series: à la fine pointe de la technologie

Partager Facebook

Innovant, avant-gardiste, performant. L’OPPO Reno4 Series comprend trois modèles 5G et séduit par sa technologie de pointe et son design élégant. Le Reno4 Pro et le Reno4 sont dédiés aux fonctionnalités vidéo avec des caméras à l’avant et à l’arrière du smartphone. Ils rechargent également la batterie complètement en 36 minutes grâce à la technologie de recharge rapide SuperVOOC développée par OPPO. La prévente d’OPPO Reno4 Series commencera le 2 octobre 2020. Les trois modèles seront disponibles en Suisse à partir du 15 octobre 2020. L’OPPO Reno4 Pro sera disponible à partir de CHF 799.– (PVC), l’OPPO Reno4 à partir de CHF 549.– (PVC) et l’OPPO Reno4 Z à partir de CHF 379.– (PVC). www.oppo.com

Véritables œuvres d’art tendance

L’OPPO Reno4 Series redéfinit le smartphone et souligne le souci du détail. La technologie de finition de design spécialement développée, Reno Glow, est ainsi présentée pour la première fois. La morphologie de la surface a été traitée de sorte à être constituée de particules microscopiques en forme de diamant. Exposé à la lumière directe, l’appareil réfléchit différentes nuances de couleur, conférant de la brillance et davantage d’intensité colorimétrique. La surface finement structurée n’est pas seulement agréable au toucher, elle assure également que la face arrière Reno Glow back est totalement exempte d’empreintes digitales et moins sensible aux rayures et aux résidus de saleté de l’utilisation quotidienne. La technologie Reno Glow est déployée dans l’édition Galactic Blue du Reno4 Pro et du Reno4, ainsi que dans l’édition spéciale Green Glitter développée avec Pantone. L’ensemble des accessoires de cette édition spéciale arborent également la couleur Pantone Green Glitter, venant parfaire l’expérience technique et colorée.

L’OPPO Reno4 Pro est idéal en déplacement et à la maison, car il est d’une légèreté et d’une finesse record. Avec une épaisseur de 7,6 millimètres, ce smartphone 5G ne pèse que 172 grammes. L’écran AMOLED 3D incurvé de 6,5 pouces, avec une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz et une fréquence d’échantillonnage tactile de 180 Hz, affiche une largeur de 2,7 millimètres dans la partie la plus fine du châssis. Il livre ainsi une expérience haptique encore plus agréable et une excellente prise en main. Le Reno4 et le Reno4 Z, respectivement 183 et 184 grammes, sont également légers et pratiques.

Une toute nouvelle expérience vidéo

L’OPPO Reno4 Series prouve une fois de plus le rôle de leader de la marque en matière de photo et de vidéo. L’accent a été principalement mis sur les fonctionnalités vidéo. Elles ont toutes été mises à jour afin de simplifier la production de vidéos pour les utilisatrices et les utilisateurs. L’OPPO Reno4 Pro et l’OPPO Reno4 disposent de la toute dernière génération de la fonction «Ultra Night Video» qui améliore la prise de vue nocturne. Grâce au capteur grand-angle Sony IMX708 et son champ de vision à 120°, les enregistrements de nuit deviennent stupéfiants. De plus, l’OPPO Reno4 Pro est équipé d’un capteur 1/2,43 pouces et d’une taille de chaque pixel jusqu’à 1,4 µm. Il prend en charge le binning de pixels 4 en 1 et fonctionne avec une exposition plus élevée et une sensibilité améliorée dans des conditions de faible luminosité. La fonction vidéo «Ultra Steady» bien connue de la série phare OPPO Find X2 a été développée et séduit dans la gamme OPPO Reno4 Series par une stabilisation de l’image absolument saisissante. De superbes enregistrements d’aventures sportives et de loisirs attendent les utilisatrices et les utilisateurs. Pour la première fois, cette fonction très appréciée a été intégrée ailleurs que dans la caméra principale, où on la retrouve également. A l’ère du selfie vidéo, OPPO a embarqué la fonction «Front Steady» et le réglage «Hyperlapse» également dans l’appareil photo dédié aux selfies. La caméra arrière de l’OPPO Reno4 Pro arbore une combinaison «3+1» avec une caméra principale HD de 48 mégapixels, un objectif ultra grand-angle de 12 mégapixels, un téléobjectif de 13 mégapixels et un objectif autofocus avec détection laser. La caméra principale embarque un capteur Sony IMX586 prenant en charge la fonction OIS-Anti-Shake. Prendre des photos et enregistrer des vidéos n’aura jamais été aussi simple. Le Reno4 Z étale également toute sa puissance avec six appareils photo au total.

36 minutes pour recharger

L’OPPO Reno4 Pro et le Reno4 sont tous deux équipés de la technologie de recharge rapide SuperVOOC 2.0 65 W développée par OPPO. Elle permet une recharge des batteries 4000 mAh ou 4020 mAh de 0% à 100% en seulement 36 minutes. Profitez de sessions de jeux encore plus hautes en couleurs, d’enregistrements vidéo encore plus complets et d’un streaming sans compromis en déplacement. Grâce à Smart Power Saver, l’OPPO Reno4 Pro améliore également la consommation. Grâce à l’algorithme OFusion, elle est optimisée de 40% pour l’enregistrement de vidéos.

L’ensemble de la gamme OPPO Reno4 Series est compatible 5G et propose deux emplacements de carte SIM. L’OPPO Reno4 Pro et le Reno4 sont tous deux équipés du processeur Qualcomm Snapdragon 765G avec puce 5G intégrée et prennent en charge le SA/NSA-Dual-Mode-Networking. Le Reno4 affiche une mémoire RAM de 8 Go et 128 Go ROM, le Reno4 Pro dispose lui de 12 Go RAM et 256 Go. L’OPPO Reno4 Z embarque une puce 5G Dual-Mode MTK Dimensity 800 et une mémoire RAM de 8 Go RAM et 128 Go ROM. Les jeux jusqu’à 2 Go peuvent être téléchargés en l’espace de 30 secondes seulement.

Un son stupéfiant, un design pratique

Parallèlement au lancement de la gamme Reno4 Series, OPPO propose trois nouveaux écouteurs True Wireless pour le marché suisse. Les écouteurs OPPO Enco W51, les premiers du genre sans fil d’OPPO avec réduction active du bruit (ANC) garantissent une qualité sonore optimale pour les trajets domicile-travail, les voyages et en présence de vent, ainsi que pour les appels téléphoniques. Les écouteurs Enco W51 sont non seulement à même de traiter un large spectre sonore, mais affichent également une profondeur maximale de réduction du bruit de 35 dB, la meilleure de sa catégorie. Les écouteurs OPPO Enco W31 impressionnent lorsque le vent souffle ou en environnement bruyant, et étouffent les bruits de fond lors des conversations. Avec un PVC de CHF 59.–, les écouteurs OPPO Enco W11 sont les moins chers des trois écouteurs Bluetooth. Les écouteurs intra-auriculaires en forme de bouton offrent cinq heures de plaisir en musique et sans interruption avec une seule charge. Le boîtier de recharge renferme également une grande puissance: une charge complète assure trois recharges des écouteurs. L’autonomie totale est donc de 20 heures, de quoi tenir aisément toute la journée. Les trois modèles sont compatibles Android et iOS.

Prix et disponibilité

L’OPPO Reno4 Series* sera disponible en Suisse à partir de mi-octobre 2020. Les écouteurs True Wireless sont disponibles dès maintenant.