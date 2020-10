PlayStation Plus du mois d’octobre 2020

Partager Facebook

Sony lève enfin le voile sur les titres disponibles dès le 5 octobre pour tous les abonnés au service PlayStation Plus.

Need for Speed: Payback

Survivez à de palpitantes missions de cambriolage, participez à des batailles destructrices, jouez des scènes éblouissantes et plus encore dans ce populaire jeu d’action sur quatre roues. Le jeu se déroule dans la ville fictive de Fortune Valley, paradis corrompu des joueurs compulsifs, et vous laisse choisir entre trois personnages différents, tous avec leurs talents uniques. Personnalisez vos voitures et plongez dans un monde ouvert qui regorge d’événements alors que vous cherchez à vous venger de ceux qui vous ont fait du tort.

Vampyr

DONTNOD Entertainment, les concepteurs de Life is Strange, vous mettent au défi d’accepter votre côté sombre dans ce jeu de rôle et d’action à la troisième personne avec d’importants choix narratifs. Vous jouez le rôle d’un docteur en 1918 devenu vampire qui se promène furtivement à Londres, alors sous l’emprise de la violence et de la peur. Vous devrez user de vos habiletés surnaturelles, mais aussi d’armes et d’outils humains, pour combattre les forces du mal et les chasseurs de vampires, ou vous en sauver. Décidez si vous voulez porter secours aux habitants de la ville ou s’ils seront votre source de nourriture et de pouvoir, sans oublier les conséquences importantes si vous succombez à votre soif de sang…