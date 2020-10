Samsung Galaxy S20 FE disponible à partir de demain en Suisse

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Samsung a récemment présenté le nouveau-né de la famille Galaxy-S20, le Galaxy S20 Fan Edition (FE). Dès demain, ce smartphone fleuron de grande qualité sera disponible dans le commerce suisse. À un prix abordable, il offre les innovations les plus appréciées par les fans.



Avec ce nouveau modèle totalement repensé, Samsung a regroupé dans le Galaxy S20 FE des fonctionnalités choisies de la série Galaxy-S20 au sein d’un design premium épuré: déroulement fluide, appareil photo optimisé par l’IA, chipset avancé, connectivité hyperrapide, batterie qui dure toute la journée et mémoire extensible.



«Nous parlons constamment à nos fans et recueillons leurs commentaires, et nous savons ce qu’ils aiment le plus dans notre série Galaxy S20, les fonctionnalités qu’ils utilisent le plus souvent et ce qu’ils souhaiteraient voir dans un nouveau smartphone», a déclaré le Dario Casari, Country Manager de Samsung Suisse.



Un appareil photo pour chaque instant – un smartphone pour chaque style

Le Galaxy S20 FE est doté d’un appareil photo frontal innovant tout comme d’un appareil photo 32 MP haute résolution, offrant ainsi des conditions optimales pour les photos et selfies. Les grands capteurs du Galaxy S20 FE et le traitement Multi-Frame sont le gage de clichés détaillés et brillants même dans de faibles conditions de luminosité. De plus, les fonctionnalités d’IA aident dans l’élimination du flou cinétique et le choix des meilleures photos. Et avec le Space Zoom, des prises de vue à grande distance peuvent s’effectuer avec un zoom x 30.



Pour laisser la part belle au style personnel, le Galaxy S20 FE se décline en six coloris vibrants: Cloud Red, Cloud Orange, Cloud Lavender, Cloud Mint, Cloud Navy et Cloud White. Ses éléments caractéristiques de design ont été repris des modèles ergonomiques et élancés des familles Galaxy-S20. La surface texturée avec effet brume limite les traces de doigt et les salissures.



Vivre ses propres désirs

Samsung a équipé le Galaxy S20 FE d’un processeur ultramoderne et de la 5G ultrarapide pour limiter au maximum retards et coupures. Avec l’écran Infinity-O-Super-AMOLED (6.5 pouces) et le taux de rafraîchissement de 120 Hz, cet appareil se prête à la perfection aux vidéos. Gameuses et gameurs apprécieront également l’accès à la Xbox Game Pass Ultimate.



La connexion à la Galaxy Watch3 s’établit sans peine. Définir ses objectifs de forme ou écouter sa playlist préférée en faisant du jogging avec les Buds Live sans fil est alors un jeu d’enfant. Par le biais d’un raccourci sur le S20 FE, Spotify transporte instantanément dans le concert de son choix. Les haut-parleurs intégrés AKG assurent alors un son parfait, d’une seule pression d’une seconde sur l’écran.



Profiter en toute sérénité

Samsung a équipé le Galaxy S20 FE d’une batterie 4.500 mAh, d’une charge rapide d’un Wireless PowerShare. Certifié IP68, le Galaxy S20 FE résiste à l’eau et à la poussière. Et comme la technologie ne cesse d’évoluer, les clientes et clients du Galaxy recevront des actualisations pour jusqu’à trois générations du système d’exploitation Android.



Disponibilité et prix

Demain, le Galaxy S20 FE (128 Go) sera disponible dans le commerce suisse dans les coloris suivants: