Avis – Huawei Sound X par Devialet

Sortie fin 2019 en Chine et disponible depuis peu sous nos latitudes, l’enceinte connectée Huawei Sound X se positionne face à Sonos et Apple. Petit tour de l’appareil pour vous en livrer notre avis.

Bien conçue

Au premier coup d’œil, impossible de ne pas remarquer une inspiration venue de la Pomme pour cette Sound X. Avec une qualité de fabrication très satisfaisante, elle s’avère réfléchissante et attire les traces de doigts et la poussière et il vaut mieux en prendre soin pour éviter les micro-rayures. L’enceinte sans fil ne galvaude pas son nom, puisque mise à part une prise secteur, elle est dénuée de toute connectique filaire. On ne retrouve en effet que le Wi-Fi et le Bluetooth pour connecter ses appareils. Dommage qu’une entrée ligne et une optique ne soit pas de la partie, cela aurait pu nettement élargir les possibilités d’utilisation. Du côté des commandes, ces dernières sont réparties sur quatre boutons tactiles positionnés sur l’écran Oled surplombant l’enceinte. On y retrouve l’appairage Bluetooth, deux pour le volume et un dernier pour enclencher ou déclencher le micro dédié à l’assistant vocal Celia. Il est également possible de mettre la musique en pause et de la réactiver en couvrant la surface tactile avec la paume de la main. Il n’est en revanche pas possible de naviguer directement entre les pistes audios. Enfin, une puce NFC est de la partie pour faciliter l’appairage Bluetooth avec les smartphones compatibles.

Lancée sans son assistant Celia

Point noir pour l’instant, l’assistant Celia n’est pas disponible sous nos latitudes au lancement de la Sound X. Heureusement, la Sound X est compatible DLNA/UPnP via le Wi-Fi, qui lui permet d’être utilisée comme UPnP Renderer. On peut ainsi utiliser des applications comme Bubble UPnP sur son smartphone pour streamer des fichier musicaux stockés à distance, sur un NAS par exemple, ou depuis les services Tidal et Qobuz, mais pas Spotify, Apple Music, Amazon Music, ni aucun autre connu à nos yeux. Point de salut non plus pour Apple AirPlay et Google Chromecast, qui ne sont également pas reconnus. Vous l’aurez donc compris, pour l’instant, la Sound X s’utilise essentiellement comme une simple enceinte Bluetooth, qui plus est dédiée aux mobiles Android, puisque l’application mobile Huawei AI Life, indispensable pour connecter la Sound X à une réseau Wi-Fi, n’est pas disponible sur iOS.

Le son est bon !

Le travail fourni par Devialet et sa technologie SAM, qui applique au signal des traitements adaptant de manière précise le signal aux caractéristiques électroacoustiques des haut-parleurs sur la Huawei Sound X se fait sentir. Du moins tant que l’on ne pousse pas l’enceinte connectée dans ses retranchements à haut volume. Néanmoins, la conception de cette dernière, plaçant les woofers en hauteur et les tweeters en bas permet aux graves de se réfléchir très peu sur la surface sur laquelle l’enceinte est posée est de bon ton. La Sound X propose ainsi une sonorité constante et cohérente dans de nombreuses situations lors de ce test. En pinaillant, on dénote toutefois que les médiums et les aigus, dans certaines situations extrêmes, montrent tout de même quelques faiblesses, mais dans l’ensemble, le bilan audio de l’enceinte connectée de Huawei est plutôt bon. On apprécie enfin la diffusion à 360° du son qui est très homogène.

Au final, malgré une absence pour l’instant de toute fonctionnalité connectée avancée, chose qui sera mise à jour plus tard promet le constructeur, y compris l’assistant Celia, le bilan brut de la Huawei Sound X est prometteur. Néanmoins, ceux qui veulent se procurer une enceinte connectée intelligente devraient prendre leur mal en patience face à la solution de Huawei, à défaut de porter leur choix sur un modèle concurrent… (prix indicatif : CHF 267.-)