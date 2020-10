Ferrari Hublot Esports Series : les Championnats PRO et AM commencent ce weekend

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Maintenant que l’étape Silverstone est terminée, tous les regards se tournent vers les championnats PRO et AM qui commenceront le 4 octobre

Maranello, 1er octobre 2020 – Les Ferrari Hublot Esports Series vont passer à la vitesse supérieure dès ce weekend avec la première des quatre compétitions intenses des championnats PRO et AM. Cette série de courses permettra aux pilotes PRO et AM d’accèder à la finale des Series où UN seul pilote talenteux sera sélectionner pour rejoindre l’équipe FDA Hublot Esports. Qui occupera ce siège ? Un.e pilote PRO ou AM ?

La course de dimanche dernier, qui s’est déroulée sur le circuit britannique de Silverstone, a déterminé les six derniers pilotes complétant le roster du championnat AM. Cette course a été remportée par le pilote polonais Mateus Tyszkiewicz, suivi de l’italien Marco Panero puis de son compatriote Wojciech Lukaszek.

La première course du championnat AM aura lieu le dimanche 4 octobre sur le circuit de Monza, le championnat PRO se déroulant en tandem.

Dans la catégorie PRO, vingt-quatre pilotes ont été sélectionnés par Ferrari pour participer avec notamment trois pro-pilotes féminines dont deux françaises : Aenore Cavillon (FRA), Victoria Thomson (GER) et Aléthéa Boucq (FRA).

Ferrari Hublot Esports Series est un championnat virtuel ouvert aux citoyens européens de 18 ans et plus. C’est une véritable chance pour les pilotes de course en herbe de rejoindre l’équipe FDA Hublot Esports, aux côtés du talenteux David Tonizza, champion en titre des F1 Esports Series, et de Enzo Bonito, un sim-racer très expérimenté.

Les retransmissions en direct de toutes les courses des Ferrari Hublot Esports Series peuvent être suivies sur les chaînes officielles Twitch, Youtube et Facebook, elles bénéficients des commentaires de Nicki Shields, déjà connue du grand public grâce au championnat FIA Formula E , et Paul Jeffrey, journaliste expert de sim-racing et voix officielle de Sro Esports et Race Department.

Découvez la course à élimination directe de Silverstone sur la chaîne YouTube officielle :

Calendrier des courses :

4 octobre 2020 : PRO Series & AM Series Championship – Monza

11 octobre 2020 : PRO Series & AM Series Championship – Zandvoort

18 octobre 2020 : PRO Series & AM Series Championship – Nürburgring

25 octobre 2020 : PRO Series & AM Series Championship – Spa Francorchamps

6-7 novembre 2020: PRO & AM Series Finals

Suivez le championnat Ferrari Hublot Esports Series sur les réseaux sociaux officiels :