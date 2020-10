Huawei élargit son portefeuille de produits dans tous les domaines de la vie quotidienne avec 4 lancements

Partager Facebook

Huawei Consumer Business Group (CBG) a présenté hier à Zurich ses « Huawei Seamless AI Life New Products » et lance quatre nouveaux produits qui enrichissent l’écosystème 1+8+N tous scénarios sur le marché suisse.

Parmi les nouveaux produits présentés hier, citons les HUAWEI FreeBuds Pro et les HUAWEI FreeLace Pro. Les nouvelles versions Pro de ces écouteurs très appréciés sont dotés d’une fonction ANC (Active Noise Cancellation) améliorée, d’un nouveau design et de fonctions centrées sur l’utilisateur. De plus, les dernières nouveautés de Huawei dans sa gamme de produits portables comprennent la HUAWEI WATCH GT 2 Pro et la HUAWEI WATCH FIT, qui allient une esthétique saisissante à de nouvelles fonctions pour le suivi des données sur la condition physique et les modes d’entraînement.

Au cours de l’événement, Huawei a réaffirmé son engagement envers la « stratégie de vie sans faille de l’IA » et la collaboration avec ses partenaires pour nourrir l’écosystème 1+8+N. Les produits présentés hier sont tous conçus pour offrir aux utilisateurs une expérience en réseau sans faille dans leur vie quotidienne, que ce soit au travail, en formation ou dans le domaine du divertissement audio. Huawei demeure ainsi fidèle à sa mission envers un monde mieux connecté.

« Les grandes expériences utilisateur sont toujours fondées sur l’innovation, mais notre voyage vers l’innovation commence et se termine toujours avec les consommateurs, explique Steven Huang, directeur de Huawei Consumer BG Suisse. Nous continuerons à l’avenir à travailler avec nos précieux partenaires pour offrir davantage d’expériences intelligentes et de qualité aux consommateurs du monde entier. »

HUAWEI FreeBuds Pro & HUAWEI FreeLace Pro : ANC et audio immersif à la demande

Les HUAWEI FreeBuds Pro sont les premiers véritables casques stéréo sans fil au monde qui offrent une suppression des bruits intelligente et dynamique. Les nouveaux écouteurs sont dotés d’une solution matérielle et logicielle intégrée qui détecte intelligemment la nature du bruit ambiant en fonction de l’environnement immédiat de l’utilisateur et passe d’un profil à l’autre – Général, Confortable et Ultime – pour offrir une annulation optimale du bruit. En outre, les HUAWEI FreeBuds Pro offrent les meilleures performances de réduction du bruit jamais obtenues sur un produit audio Huawei avec un taux de réduction du bruit de 40 dB[1], le meilleur du secteur. La double connexion avec Android, iOS et Windows Smart Systems signifie que les utilisateurs peuvent passer d’un appareil à l’autre sans être liés à une marque. Le nouveau contrôle gestuel permet également aux utilisateurs de contrôler les écouteurs en faisant glisser ou en pinçant la tige cubique de l’écouteur.

Les nouveaux HUAWEI FreeLace Pro, qui ont également été présentés lors de l’événement, offrent une excellente sonorité et un design élégant. Ces écouteurs au câble à mémoire de forme prennent en charge une annulation du bruit allant jusqu’à 40 dB et utilisent des algorithmes de pointe pour garantir une annulation stable du bruit dans toutes les situations. Les FreeLace Pros de HUAWEI sont équipés d’une paire de haut-parleurs de 14 millimètres avec des haut-parleurs de basses fréquences indépendants pour créer un effet de résonance et produire des basses plus profondes et plus puissantes. L’appariement et le chargement en même temps est rendu possible grâce au HUAWEI HiPair[2], une solution développée par Huawei qui permet de connecter les écouteurs au smartphone via le port USB-C. Une charge de cinq minutes est également suffisante pour écouter de la musique pendant cinq heures. Une pleine charge suffit pour une journée entière[3].

HUAWEI WATCH GT 2 Pro & HUAWEI WATCH FIT :

Des fonctions professionnelles pratiques pour un usage quotidien

Huawei continue d’élargir la famille HUAWEI WATCH avec de nouveaux dont les dernières innovations scientifiques aident à rester en forme et en bonne santé.

La nouvelle HUAWEI WATCH GT 2 Pro n’est pas seulement dotée de fonctions que les consommateurs ont appris à aimer sur la série HUAWEI WATCH GT, la montre connectée élégante et moderne offre également jusqu’à deux semaines d’autonomie, plus de 100 modes d’entraînement, ainsi que des fonctions de suivi des données de fitness de qualité professionnelle.

Les fonctions de suivi de la santé sont à leur plus haut niveau avec la version améliorée de HUAWEI TruSeen™ 4.0+ qui fournit des lectures plus précises de la fréquence cardiaque. Huawei a introduit de nouveaux modes d’entraînement, notamment le ski, le ski de fond, le snowboard et le golf. Ceux-ci viennent s’ajouter à la gamme existante pour fournir aux utilisateurs un suivi et des analyses des performances en temps réel pour les sports professionnels.

Le nouveau fleuron des montres intelligentes est lancé avec un design robuste et des matériaux de première qualité, notamment un verre de montre en saphir, un boîtier en titane et un fond en céramique agréable pour la peau qui se combine avec un autre verre saphir noir pour améliorer la précision de la surveillance et le confort de port. En outre, la HUAWEI WATCH GT 2 Pro prend en charge des applications pour offrir aux utilisateurs un moyen pratique d’obtenir encore plus de fonctionnalités. Huawei prévoit également d’élargir l’expérience intelligente proposée à l’avenir.

HUAWEI WATCH FIT

Lancée en même temps que la HUAWEI WATCH GT 2 Pro, la HUAWEI WATCH FIT est la première smartwatch sportive Huawei à présenter un cadran rectangulaire arrondi. La smartwatch combine un écran AMOLED éblouissant de 1,64 pouces, qui se prête à l’affichage de plus de contenu et à une meilleure expérience d’interaction. Avec 34 grammes, la HUAWEI WATCH FIT est aussi légère qu’un bracelet de sport. La montre est dotée de la nouvelle technologie de fréquence cardiaque HUAWEI TruSeen™ 4.0, qui exploite l’algorithme de réseau neural multi-capteurs AI propre à Huawei et les composants PPG avancés pour fournir une surveillance cardiaque plus précise, 24 heures sur 24, afin de suivre les changements de l’oxygène sanguin, du sommeil et des conditions de stress. Toutes les données sont également analysées pour générer des conseils de mise en forme qui aident les utilisateurs à mener une vie meilleure et plus saine.

HUAWEI WATCH FIT est la première montre connectée Huawei à soutenir les animations Quick-workout1. En combinant 44 programmes de remise en forme standard (dont la brûlure des graisses, le soulagement des muscles des épaules, la sculpture corporelle et d’autres programmes) en 12 animations, cette fonction offre aux utilisateurs un moyen rapide et facile de s’entraîner en un instant. HUAWEI WATCH FIT propose 13 cours de course à pied

spécialement conçus pour les amateurs de jogging. Le rythme de course est analysé scientifiquement et les résultats sont fournis en temps réel pour aider les utilisateurs à optimiser leur entraînement. De plus, en tant que compagnon idéal pour l’extérieur, la montre connectée est dotée de 96 modes d’entraînement, d’un GPS intégré et d’une résistance à l’eau de 5 ATM.

Bien que compact, le smartphone peut fonctionner avec une batterie de 10 jours2 dans des scénarios de journées typiques. HUAWEI WATCH FIT prend également en charge la technologie de chargement rapide de Huawei. Cinq minutes de charge peuvent suffire à alimenter la montre connectée pendant une journée entière d’utilisation typique3.

Prix et disponibilité

Produit Disponibilité en Suisse Variantes Prix HUAWEI FreeBuds Pro 2 octobre 2020 CHF 179.- HUAWEI FreeLace Pro 30 septembre 2020 CHF 119.- HUAWEI WATCH GT 2 Pro 2 octobre 2020 Sport / Classic CHF 299.- Sport / CHF 329.- Classic HUAWEI WATCH FIT 11 septembre 2020 Active CHF 129.-

[1] Les données sont tirées d’expériences réalisées sur des personnes réelles ayant testé les produits et menées dans le laboratoire de Huawei. 40dB est le maximum de la suppression du bruit. L’effet réel peut varier en fonction de la taille de l’oreille de l’utilisateur, des bouchons d’oreille utilisés, de la structure du conduit auditif, de la position de port, du statut de l’utilisateur (mastication, exercice, etc.) et d’autres conditions.

[2] La fonction HUAWEI HiPair n’est prise en charge que sur les appareils dotés d’un port USB-C de certaines éditions avec EMUI 9.1 ou supérieur. Veuillez consulter le site officiel pour plus de détails.

[3] Données des laboratoires de Huawei. L’autonomie réelle de la batterie peut varier en fonction du comportement de l’utilisateur et de facteurs environnementaux.