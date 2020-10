Ubisoft annonce que la saison 2 d’Hyper Scape sera disponible la semaine prochaine

Partager Facebook

Ubisoft annonce que « Répercussions », la Saison 2 d’Hyper Scape, sera disponible le 6 octobre. Celle-ci introduira une nouvelle arme, un nouveau hack, de nouveaux modes de jeu, un nouveau Pass combat et bien d’autres surprises à découvrir. En amont du lancement de la Saison 2, les joueurs pourront participer à « Project Tower », un évènement spécial qui sera disponible le 4 octobre de 20h à 21h, heure française. Depuis le début de la Saison 1, de nombreux bugs sont apparus dans les rues de Neo Arcadia, révélant un phénomène incontrôlable dans l’Hyper Scape. Il est maintenant temps pour Prisma Dimensions d’affronter cette menace.

NOUVEAUX CONTENUS DISPONIBLES DANS LA SAISON 2

Lors de cette saison, les joueurs auront la possibilité de découvrir un nouveau quartier ainsi qu’une nouvelle arme dévastatrice, l’Atrax, qui lance des bombes collantes explosant après un certain temps. Un nouveau hack à durée limitée, Plateforme, sera également disponible en milieu de saison. Il permettra aux joueurs de déployer une plateforme horizontale sur laquelle ils pourront sauter, les encourageant à faire preuve de créativité dans leurs déplacements.

Dans le cadre de la Saison 2, Hyper Scape introduira également de nouveaux modes de jeu comme le mode Ruée vers la couronne en duo ou le mode Le sol est brûlant. Le hack Plateforme se révèlera indispensable pour jouer au mode Le sol est brûlant où le sol sera transformé en un magma mortel. La Saison 2 verra également le retour des modes Ruée vers la couronne, Guerre de Factions et Turbo ; d’autres modes seront révélés plus tard au cours de la saison.

NOUVELLES FONCTIONNALITÉS

Autre nouveauté de la Saison 2 : un système de classement sera disponible et permettra aux joueurs de voir comment ils se positionnent face à leurs concurrents. Le classement sera établi sur la base des dix meilleurs matchs de chaque joueur selon différents rangs : Bronze, Argent, Or, Platine, Diamant ou Champion. Seuls les matchs joués via le mode Ruée vers la couronne en escouade compteront pour le classement. Dans le cadre des modes de jeu temporaires, le mode Ruée vers la couronne en solo sera également disponible avec une nouvelle option, Seconde Chance, qui offrira aux joueurs la possibilité de réintégrer le combat s’ils ont été éliminés dès le début de la partie.

A partir de la Saison 2, les joueurs recevront un Cadeau (quotidien) chaque jour où ils joueront à Hyper Scape. Cette récompense comprendra différents objets, tels que des points de combat ou des objets cosmétiques. Un nouveau Pass combat de 100 paliers à débloquer sera disponible en version gratuite et premium et inclura de nouvelles tenues exclusives de Champions, des apparences d’armes, des pods de déploiement et bien plus encore.

UNE NOUVELLE BANDE DESSINÉE

Hier, Hyper Scape et Dark Horse Comics ont publié le deuxième numéro de la bande dessinée d’Hyper Scape : “HYPER SCAPE #1 Le Premier Principe Partie 2”. Ce nouveau numéro fait partie d’une série de douze bande dessinées digitales gratuites de dix pages chacune, qui seront publiées chaque mois. Ces dernières sont disponibles sur le site d’Hyper Scape ainsi que sur les sites de Dark Horse Digital, Comixology et d’autres sites.

Hyper Scape est un battle royale free-to-play innovant et nerveux en milieu urbain, développé par Ubisoft Montréal. Le jeu est disponible sur PC, PlayStation 4 et Xbox One. La Saison 1 d’Hyper Scape “Le Premier Principe” introduit de nouveaux contenus, de nouvelles fonctionnalités pour l’extension Twitch CrownCast ainsi que des ajustements de gameplay. Se déroulant dans la ville virtuelle de Neo Arcadia, le jeu voit jusqu’à 100 participants s’affronter au cours de matchs nerveux et pleins d’action dans l’espoir d’être couronnés champions de l’Hyper Scape.