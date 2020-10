Destination la Chine, pour ce nouveau Trailer de DIRT 5™ !

Partager Facebook

Rally Raid combine des routes séparées avec des terrains variés et des paysages magnifiques lors de courses spectaculaires. Dans ce trailer, retrouvez un premier aperçu vidéo du circuit situé en Chine. Alors que la compétition bat son plein, on peut y voir la Skoda Fabia R5 ainsi que la nouvelle Ford Fiesta R5 MKII participer à une course épique, avec pour toile de fond des rizières, des monuments iconiques et des villages traditionnels.

« Avec Rally Raid, DIRT 5™ devient encore plus imprévisible. Vos réflexes se doivent d’être aiguisés et soyez prêts à surmonter chaque obstacle qui se mettront en travers de votre route », déclare Robert Karp, Directeur du développement de DIRT 5™. « Une destination telle que la Chine, est parfaite pour ce genre d’événement. Notre équipe a créé d’impressionnantes routes tentaculaires dans un environnement dense et varié, qui est à la fois visuellement et techniquement impressionnant »

DIRT 5™ sortira le 6 novembre 2020, sur PlayStation®4, Xbox One et PC. Le titre sera également disponible sur Xbox Series X et Xbox Series S dès le 10 novembre 2020. La version PlayStation®5 sortira, quant à elle, plus tard dans l’année. Le jeu bénéficiera également de la fonctionnalité Xbox Smart Delivery et d’une mise à niveau similaire pour PlayStation®5.