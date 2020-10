Ghost of Tsushima : legends daté

Partager Facebook

Annoncé en août dernier, Sucker Punch dévoile enfin une date de sortie pour l’extension orientée multijoueurs dédiée à Ghost of Tsushima.

Ghost of Tsushima: Legends est une toute nouvelle expérience multijoueur en co-op proposée gratuitement à tous les possesseurs du jeu Ghost of Tsushima. Dans nos films de samouraïs préférés, il n’est pas rare de voir des guerriers unir leurs forces et combattre en équipe. Dans Ghost of Tsushima: Legends, vous vous battrez aux côtés de vos amis et plongerez ainsi encore plus profondément et de façon inédite dans le monde des samouraïs. Nous attendons avec impatience l’avis de ceux qui relèveront ces nouveaux défis entre amis.

Ce mode permettra au joueurs de prendre part à des missions d’histoire, de raid mais également à des missions de survie. Pour cela 4 classes de personnages issus du jeu de base seront à disposition :

Samouraï

Le samouraï se positionne au cœur des combats. Il préserve sa santé tout en tailladant sans relâche des hordes d’ennemis. Si vous êtes en mauvaise posture, servez-vous de l’attaque ultime Fureur d’Hachiman pour asséner une multitude de frappes à vos ennemis.

Chasseur

Le chasseur se poste à distance du combat et abat ses ennemis avant même qu’ils ne le voient. Il peut aussi utiliser des flèches explosives pour ralentir des groupes et, quand les affrontements se font plus tendus, utiliser l’attaque ultime Œil d’Uchitsune pour tirer plusieurs flèches frappant ses ennemis en pleine tête.

Ronin

Le ronin peut réanimer ses coéquipiers grâce à la capacité ultime Souffle d’Izanami. Vous choisirez peut-être d’incarner un ronin pour venir en aide à vos alliés… à moins que ce ne soit pour être en mesure d’invoquer un chien spirituel ! (Et oui, PROMIS, vous pourrez caresser votre chien spirituel !)

Assassin

Si vous préférez infliger des dégâts monstres en une seule attaque, l’assassin est fait pour vous. L’attaque ultime Frappe de l’ombre vous téléporte à l’autre bout du champ de bataille pour abattre vos ennemis en un clin d’œil. Si vous doutez encore du potentiel d’intimidation de cette classe, attendez de voir les masques terrifiants que porte l’assassin !

De plus cette version 1.1 apporte avec lui, le new game + pour la partie solo mais également, un nouveau cheval, de nouveaux charmes puissants ainsi qu’une nouvelle amélioration pour l’épée, l’arc et l’armure.

De quoi se relancer dans cette magnifique aventure.

Ghost of Tsushima : legends et cette version 1.1 seront disponibles le 16 octobre 2020 sur PlayStation 4.

Plus d’informations sur le blog officiel PlayStation.