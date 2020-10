Ubisoft annonce que la nouvelle série de podcasts “Echoes of Valhalla” qui explore l’histoire et les légendes Vikings est disponible sur Spotify

Ubisoft annonce que tous les épisodes d’Echoes of Valhalla, la nouvelle série de podcasts documentaires d’Assassin’s Creed Valhalla, sont disponibles à l’écoute sur Spotify. Les joueurs vont pouvoir découvrir le contexte historique du prochain épisode de la franchise Assassin’s Creed par le biais d’une nouvelle expérience audio immersive de 5 épisodes qui prend la forme d’une histoire captivante, racontée par l’une des dernières Vikings et ponctuée d’anecdotes d’historiens spécialistes de la période.

Echoes of Valhalla invite les auditeurs à revivre l’aventure épique de ces guerriers scandinaves au moment où ils envahissent l’Angleterre grâce à une expérience unique de podcast audio qui offre une immersion totale. Ces podcasts documentaires visent à présenter les différentes facettes de la société viking et reviennent notamment sur leurs stratégies militaires, la construction de leurs navires et le rôle des femmes.

Des comédiens, des experts de renom et des reconstitutions de scènes feront revivre aux auditeurs le passé glorieux des peuples du Nord et l’histoire des Vikings de façon totalement inédite et constitue la première série documentaire historique immersive en format audio pour Assassin’s Creed.

La série de podcasts Echoes of Valhalla est divisée en 5 épisodes de 15 minutes chacun :

Épisode 1 : Les fils du Grand Nord

Épisode 2 : Le dragon des mers

Épisode 3 : Le Marteau de Thor

Épisode 4 : La naissance d’un empire

Épisode 5 : L’aube d’une nouvelle ère

Les podcasts sont disponibles à l’écoute ici.

Développé par l’équipe d’Ubisoft Montréal*, Assassin’s Creed Valhalla invite les joueurs à vivre l’épopée d’Eivor, un·e guerrier·e viking légendaire au cœur d’un monde ouvert magnifique et vivant qui contraste avec l’atmosphère brutale des Âges obscurs de l’Angleterre médiévale. Dans ce nouvel opus, les joueurs devront maîtriser les nouveautés de gameplay qui incluront des raids, le maniement de deux armes simultanément et la construction puis l’extension de leur colonie. Assassin’s Creed Valhalla sera disponible dans le monde entier le 10 novembre 2020 sur Xbox Series X | S, Xbox One, PlayStation®4, sur PC via l’Epic Games Store et l’Ubisoft Store, ainsi que sur UPLAY+**, le service d’abonnement d’Ubisoft et Stadia. Assassin’s Creed Valhalla sortira également sur PlayStation®5 le 12 novembre 2020***.