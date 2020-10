Les ajouts du PlayStation Now pour ce mois d’octobre

Partager Facebook

Days Gone

Chaussez les bottes couvertes de poussière de l’ancien motard hors-la-loi Deacon St. John, désormais chasseur de prime cherchant une raison de vivre dans un monde entouré par la mort. Pillez des campements abandonnées pour trouver de l’équipement et fabriquer des objets et armes de valeur, ou tentez votre chance auprès d’autres survivants pour faire des affaires de manière pacifique… ou plus musclée. Depuis que l’humanité a été ravagée par des créatures sauvages nommées Freakers, la moindre erreur pourrait vous empêcher de goûter à votre nouvelle vie qui vous attend dans le désert hostile du nord-ouest du Pacifique.

Days Gone sera disponible jusqu’au 5 janvier 2021

MediEvil

Les combats à l’épée, les énigmes périlleuses et les paysages enchanteurs seront encore plus vivants dans ce remake de l’aventure originelle sur PlayStation. Incarnez Sir Daniel Fortesque, un chevalier incompétent disparu depuis fort longtemps, mais ressuscité par erreur par le sorcier maléfique Zarok 100 ans après une mort embarrassante. Les hordes de démons de Zarok menacent le royaume de Gallowmere, et seul Sir Dan le squelette se dresse en travers de leur route. C’est une seconde chance pour notre aventurier mort-vivant. Parviendrez-vous à vaincre Zarok et à offrir à Sir Dan la gloire qu’il n’a pas su atteindre de son vivant ?

Friday the 13th

Ce jeu multijoueur asymétrique retranscrit à la perfection la terreur inspirée par cette franchise de films emblématique. Incarnez le chasseur ou sa proie dans une aventure horrifique dans laquelle sept conseillers du camp de Crystal Lake tenteront de survivre, d’échapper ou de tenir tête au célèbre Jason Voorhees, l’homme qu’on ne peut tuer. Si vous vous retrouvez sous les traits du tueur, utilisez des compétences uniques pour traquer et terrifier ceux qui ont eu la malchance de croiser votre chemin !

Trine 4: A Nightmare Prince

Un monde fantastique d’énigmes et de plateformes en 2,5D vous attend. Trois héros doivent poursuivre un prince rebelle dont les cauchemars deviennent réalité et terrorisent le pays. Pour vaincre les forces des ténèbres, vous devrez exploiter les compétences de chaque héros : invoquer des plateformes avec Amadeus le Magicien, frapper des cibles distantes avec Zoya la voleuse ou repousser les assaillants au corps à corps avec Pontius le chevalier. Doté d’un mode multijoueur en co-op en ligne et hors ligne, ce jeu vous donnera l’occasion de faire équipe pour affronter les défis qui s’offrent à vous et ainsi sauver le royaume.

Rad

Dans ce roguelike d’action en 3D situé dans un monde post-apocalyptique et développé par Double Fine Productions, l’humanité a échappé non pas une mais deux fois à l’Armageddon. Sous les traits d’un adolescent, aventurez-vous dans la Jachère, une friche radioactive en constante mutation peuplée de créatures innommables. Emparez-vous d’une batte fort utile et tentez de sauver le monde… ou du moins ce qu’il en reste !