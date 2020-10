Réveillez le dragon qui est en vous avec ce nouveau trailer

Partager Facebook

SEGA a sorti un tout nouveau trailer, “La quête commence” pour son RPG pas comme les autres, Yakuza: Like a Dragon. Dans le trailer, Ichiban Kasuga décrit son voyage héroïque digne des plus grands jeux vidéo. Découvrez une profusion de mini-jeux dans un véritable terrain de jeu dirigé par la pègre. Yokohama présente une pléthore de distractions fun et variées, incluant du kart, des cages de baseball, des SEGA Centers, du karaoké et la possibilité de gérer et de faire grossir votre propre entreprise ! Ichiban et sa bande haute en couleur auront assez d’activités pour s’amuser sans fin tandis qu’ils essaieront de rendre la justice qui régnait jadis dans les rues de Yokohama.

Ce n’est pas tout ! La fin du trailer “La quête commence” s’accompagne d’une surprise spéciale. Pour la première fois de l’histoire de la série, Yakuza: Like a Dragon proposera des versions anglaises des chansons de karaoké les plus appréciées des fans des précédents opus, ainsi que de nouvelles chansons.

La liste complète des chansons de karaoké en anglais :

Baka Mitai (I’ve Been a Fool)

Hell Stew

Like a Butterfly

Machine Gun Kiss

Spring Breeze

The Future I Dreamed Of

Yakuza: Like a Dragon sortira sur Xbox Series X & S, Xbox One, PlayStation 4, Windows 10 et Steam le 10 novembre. Les versions Xbox Series X & S bénéficieront du Smart Delivery pour tous les détenteurs du jeu sur One. Les joueurs PlayStation 4 recevront également une mise à niveau gratuite pour la version PlayStation 5, en physique et en dématérialisée, à sa sortie le 2 mars.

Une expérience comme aucune autre, Yakuza: Like a Dragon apporte une dimension RPG à la série, à l’aide d’une aventure épique qui combine de violentes bagarres à des drames dévastateurs mais aussi à l’hilarité pour laquelle la série Yakuza est connue. Le jeu bénéficiera également de doubleurs de talents issus d’un casting d’acteurs étoilés, incluant George Takei, Kaiji Tang, Andrew Morgado, Greg Chun et Elizabeth Maxwell.