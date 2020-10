Samsung présente sa nouvelle tablette Galaxy Tab Active3 conçue pour les environnements de travail extrêmes

Partager Facebook

Samsung dévoile aujourd’hui sa nouvelle Galaxy Tab Active3. Cette tablette robuste au design proche de la Tab Active2 résiste elle aussi aux environnements de travail extrêmes. Fine et compacte, elle répond à tous les besoins de mobilité.

Le développement de la Tab Active3 a mis l’accent sur l’amélioration de la productivité et de la sécurité, pour accompagner au mieux les professionnels sur le terrain. C’est ainsi que la sensibilité de l’écran tactile peut se paramétrer pour permettre de travailler en toute sécurité avec des gants.



«Le monde du travail évolue rapidement. Les collaborateurs sont de plus en plus souvent amenés à quitter leur bureau pour intervenir à l’extérieur», explique Dario Casari, Country Manager chez Samsung Suisse. «La conception de la nouvelle Galaxy Tab Active3 s’est appuyée sur les retours de notre clientèle et de nos partenaires. Nous voulions créer un produit qui facilite réellement le travail. La Galaxy Tab Active3 est plus robuste et plus performante. Elle supporte les toutes nouvelles applications qui améliorent la productivité.»



Parfaite pour tous les terrains

La Galaxy Tab Active3 est certifiée conforme à la norme MIL-STD-810H et fonctionne dans des conditions extrêmes. Grâce à la coque de protection intégrée au boîtier, l’appareil supporte des chutes accidentelles de 1,5 m de hauteur. Certifié IP68, il résiste à l’eau et à la poussière. Il ne craint donc pas les missions en extérieur, dans des conditions imprévisibles.



Haute performance

La Galaxy Tab Active3 embarque le puissant processeur Exynos 9810. Avec 4 Go de RAM et jusqu’à 128 Go de mémoire interne, elle répond à tous les besoins des entreprises de l’ère numérique. Le Wi-Fi 6 MIMO garantit une connectivité Wi-Fi et une transmission des données ultrarapides.



La batterie endurante et amovible de 5050 mAh se recharge rapidement par le port USB et la broche POGO. La Tab Active3 est aussi dotée d’un mode spécial pour le fonctionnement sur secteur lors d’utilisations sédentaires.



Davantage de productivité

La Tab Active3 devient une nouvelle référence en matière de gain de productivité. Où qu’elle soit utilisée, son niveau de performance équivaut à celui d’un PC. En effet, la solution Samsung DeX permet de connecter la Tab Active3 à un écran pour poursuivre directement ses travaux. L’écran de 8″ est également très confortable pour travailler lors de déplacements. À l’extérieur ou au bureau, grâce à la Samsung DeX, il suffit d’un câble relié à un quelconque moniteur pour transformer la Galaxy Tab Active3 en un poste de travail fixe avec grand écran. Souris et clavier se branchent aussi très facilement par port USB ou Bluetooth.

Conforme à des normes de sécurité très élevées, l’Enterprise Edition assure une excellente continuité de fonctionnement grâce à une gestion efficace des périphériques, tout en permettant une configuration individuelle. La productivité et la sécurité des outils professionnels augmentent, tandis que les coûts informatiques diminuent.



Fonctions supplémentaires

Appareil photo: la caméra principale de 13 MP réalise des photos très nettes et lit les documents sans perdre de détails. La caméra frontale de 5 MP est idéale pour les appels vidéo et les conférences téléphoniques.

la caméra principale de 13 MP réalise des photos très nettes et lit les documents sans perdre de détails. La caméra frontale de 5 MP est idéale pour les appels vidéo et les conférences téléphoniques. Réalité augmentée: des services de réalité augmentée sont disponibles grâce à l’intégration de Google ARCore.

des services de réalité augmentée sont disponibles grâce à l’intégration de Google ARCore. Rapidité d’accès: la touche «Applications actuelles» située sur le côté de l’appareil donne immédiatement accès aux applications et aux programmes les plus utilisés – une solution pratique pour les appels urgents, la lecture de données, etc.

la touche «Applications actuelles» située sur le côté de l’appareil donne immédiatement accès aux applications et aux programmes les plus utilisés – une solution pratique pour les appels urgents, la lecture de données, etc. Optimisé pour les codes-barres: la Galaxy Tab Active3 est optimisée pour la lecture de codes-barres à l’aide de l’appareil photo. Les commerçants peuvent ainsi gérer facilement leurs stocks et enregistrer les produits à commander. La Tab Active3 supporte également les paiements NFC EMV niveau 1.

la Galaxy Tab Active3 est optimisée pour la lecture de codes-barres à l’aide de l’appareil photo. Les commerçants peuvent ainsi gérer facilement leurs stocks et enregistrer les produits à commander. La Tab Active3 supporte également les paiements NFC EMV niveau 1. Sensibilité: la Tab Active3 peut se manipuler avec des gants lorsque la sensibilité de l’écran correspondante a été activée dans les paramètres.

la Tab Active3 peut se manipuler avec des gants lorsque la sensibilité de l’écran correspondante a été activée dans les paramètres. S Pen certifié IP68: parfait pour signer et administrer des documents complexes quand on porte des gants. Le S Pen résiste aussi à l’eau et à la poussière.

Sécurité mobile

Samsung a pour ambition de proposer à sa clientèle les meilleurs produits et solutions mobiles possibles. Le système d’exploitation Android de la Tab Active3 supportera jusqu’à trois générations de mise à niveau. Samsung Knox, notre plateforme de sécurité conforme aux standards militaires, et les mises à jour de sécurité régulières pour Android renforcent la sécurité. Les administrateurs informatiques peuvent adapter Samsung Knox aux programmes et aux applications des entreprises. Le contrôle illimité de toutes les interventions extérieures est ainsi assuré et les collaborateurs peuvent se concentrer sur les activités productives.



Des solutions pour les entreprises

Avec la Tab Active3, Samsung tient sa promesse faite aux professionnels de leur proposer des produits de haute qualité avec un suivi optimal. Grâce à ces solutions innovantes, les entreprises peuvent se concentrer sur leur cœur de métier, en sachant que Samsung veille sur elles.



Dans son dernier rapport MarketScape, le groupe d’études sur les marchés des technologies de l’information IDC a classé Samsung parmi les meilleurs prestataires de terminaux mobiles robustes («Worldwide Rugged Mobile Devices»). Il y souligne la vaste expérience de Samsung dans le secteur B2B et la robustesse de fabrication des appareils destinés tant aux professionnels intervenant en milieu extrême qu’au grand public.

Spécifications

Galaxy Tab Active3 Écran 8,0″ WUXGA (1920 x 1200) PLS TFT LCD Chipset Samsung Exynos 9810 Octa-Core 2,7 GHz + 1,7 GHz Support LTE 4G FDD LTE

4G TDD LTE Mémoire 4 Go + 64/128 Go

MicroSD jusqu’à 1 To Appareil photo Caméra principale 13 MP AF + 5,0 MP, flash Port USB 3.1 génération 1, broche POGO Capteurs Accéléromètre, capteur d’empreintes digitales, capteur gyroscopique, capteur géomagnétique, capteur à effet Hall, capteur de luminosité RGB, capteur de proximité Connectivité sans fil Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2,4 G + 5 GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM

Wi-Fi Direct Système d’exploitation/mise à niveau Android Q GPS GPS + Glonass + Beidou + Galileo Dimensions, poids 126,8 x 213,8 x 9,9 mm, 426 g (WiFi) / 429 g (LTE) Capacité de la batterie 5050 mAh, remplaçable par l’utilisateur Système d’exploitation/mise à niveau Android Q Résistance Résiste à l’eau et à la poussière (IP68)

Résiste à une chute de 1,5 m avec la coque de protection intégrée au boîtier,

MIL-STD-810H Stylet S Pen (certifié IP68) Sécurité Knox Suite

Authentification biométrique (reconnaissance faciale, lecteur d’empreintes digitales)

Disponibilité: la nouvelle Galaxy Tab Active3 sera disponible en Suisse dès demain dans la couleur «black». La version Wifi coûte CHF 429.- (PVC), la version LTE coûte CHF 489.- (PVC).