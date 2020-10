DIRT 5™ fait son grand retour en Italie

Partager Facebook

Codemasters® dévoile un premier aperçu de la classe rallycross de DIRT 5™, dans un nouveau trailer de gameplay, avec pour vedettes les véhicules officiels du Championnat du monde de Rallycross. Découvrez des circuits techniques et sinueux, parfaits pour des bolides agiles et compactes comme ceux du championnat. Ce trailer dévoile également une nouvelle destination pour DIRT 5™, l’Italie, avec pour décors des monuments iconiques et des obstacles naturels, qui mettront les joueurs à rude épreuve.

« L’Italie est une destination parfaite pour faire la course. Avec des routes sinueuses qui traversent des carrières et passent sous les magnifiques ponts Ponti di Vara. Ce circuit sera un vrai défi pour les joueurs, mais surtout une expérience incroyable qu’ils vont adorer ! », déclare Robert Karp, Directeur du développement de DIRT 5™. « Le fait d’avoir les voitures officielles du Championnat du monde de Rallycross est un atout inconsidérable, pas seulement pour leur agilité et leur rapidité sur le circuit, mais également pour leur design soigné ».

DIRT 5™ sortira le 6 novembre 2020, sur PlayStation®4, Xbox One et PC. Le titre sera également disponible sur Xbox Series et PlayStation®5 à leur lancement. Le jeu bénéficiera également de la fonctionnalité Xbox Smart Delivery et d’une mise à niveau similaire pour PlayStation®5.