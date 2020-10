Lancement de FIFA 21 dans le monde entier !

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Electronic Arts Inc. a lancé EA SPORTS FIFA 21, dans lequel les joueurs peuvent prendre la main sur tous les aspects de leur équipe et de son parcours grâce aux nouveautés du mode Carrière ou peuvent se mêler à l’esprit de la rue avec les innovations de VOLTA FOOTBALL, qui offre de nouvelles manières de jouer en ligne entre amis. Combiné au gameplay le plus intelligent à date et à de nouvelles expériences sociales dans FIFA Ultimate Team, les fans pourront avoir accès à une authenticité sans égale sur PlayStation 4, Xbox One, et PC via Origin et Steam.

Cette année, encore plus de joueurs que par le passé ont bénéficié d’un accès anticipé, avec 2,3 millions de joueurs dans le monde qui ont pu faire l’expérience de fouler la pelouse virtuelle grâce à EA Play**. Les joueurs se sont affairés à créer leurs équipes de rêve, avec plus de 3 millions d’équipes créées à date.

Aaron McHardy, Executive Producer d’EA SPORTS FIFA : “Jouer ensemble avec ses amis et sa famille est une grande partie de ce qui rend EA SPORTS FIFA si plaisant et, cette année, nous avons ajouté un certain nombre de manières de jouer en équipe sur le terrain virtuel que ce soit dans VOLTA FOOTBALL ou dans FUT. Nous avons également ajouté de nouvelles fonctionnalités dans le mode carrière, et nous nous sommes attachés à implémenter certains des meilleurs retours que nous avions reçus de la part de nos joueurs, afin de créer une expérience qui leur permet de gérer chaque aspect et de faire avancer leurs équipes favorites du début d’une saison jusqu’à la gloire suprême.”

Cette année, des innovations apportées au mode carrière offrent plus de richesse dans le déroulement des matches, des transferts et des entraînements, avec des possibilités accrues de contrôle de la progression de l’équipe, et afin de faciliter pour les joueurs la gestion de leur carrière de manager. De nouvelles fonctionnalités telles que la simulation interactive des matches et le développement des joueurs sont clés pour faire avancer votre saison, avec notamment une IA renforcée pour les adversaires avec un système qui leur permet de prendre de meilleures décisions dans le marquage, les tacles, les passes et les dribbles.

VOLTA FOOTBALL retourne dans la rue avec la possibilité pour les joueurs d’ajouter des joueurs de renom à leurs équipes dans le tout nouveau mode VOLTA FEATURED BATTLES. Les joueurs pourront affronter des icônes du football comme Kylian Mbappé, le joueur de la couverture de FIFA 21, au côté de stars mondiales telles que le producteur et DJ multi-récompensé Diplo ou le champion de boxe des poids-lourds Anthony Joshua, au côté d’autres grands noms dans FIFA 21 chaque semaine***. Les joueurs pourront également découvrir l’aspect plus social du football de rue à travers VOLTA SQUADS, une nouvelle manière de jouer en équipe avec quatre amis ou de se plonger dans la communauté avec les autres joueurs VOLTA FOOTBALL et de gagner en équipe dans le jeu en ligne à 5 vs 5.

Un gameplay plus intelligent offre des opportunités de marquer plus élevées via de tous nouveaux systèmes d’attaques dynamiques. Ces améliorations visent à amener la prise de décisions des joueurs à des nouveaux niveaux et récompenser la créativité et le contrôle tout autour du terrain et à créer une expérience de football plus proche de la vraie vie grâce à des fonctionnalités comme la Personnalité de Positionnement, les Courses Dirigées et les Dribbles Fins.

Jouer en équipe au sein de la communauté FUT pour créer votre équipe de rêve dans le mode FIFA Ultimate Team le plus social à date. Jouer en ligne avec vos amis et tenter de gagner des récompenses dans le tout nouveau mode FUT Co-op ou rejoignez la communauté mondiale FUT dans les Événements FUT. Pour en savoir plus sur les nouvelles fonctionnalités et les nouveaux modes ajoutés dans FIFA 21, rendez-vous sur https://www.ea.com/games/fifa/fifa-21/features.

Les fans pourront également bénéficier du pouvoir de la future génération du jeu vidéo avec le dispositif Droit à la Nouvelle Version pour les nouvelles générations de consoles qui permettront aux fans de mettre à jour leur exemplaire de FIFA 21 de PlayStation 4 à PlayStation 5 ou d’Xbox One à Xbox Series X sans coût supplémentaire. Toute la progression réalisée dans VOLTA FOOTBALL et FIFA Ultimate Team sera transférée également, pour que les fans puissent emporter leur Club FUT d’une génération de console à une autre. Les consoles dans disque nécessiteront un achat digital pour pouvoir être mises à jour.

FIFA 21 a été développé par EA Vancouver et EA Roumanie et est disponible dès aujourd’hui dans le monde entier sur PlayStation 4, Xbox One et PC via Origin et Steam.