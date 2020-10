Power Your Dreams, la campagne Xbox de nouvelle génération

Partager Facebook

Découvrez la campagne « Power Your Dreams » pour entrer dans la nouvelle génération Xbox.

Xbox a dévoilé aujourd’hui la première vidéo de sa campagne mondiale “Power Your Dreams”, qui met l’accent sur l’expérience positive que représente le jeu vidéo pour nous tous. “Power Your Dreams” veut transmettre l’idée que lorsque nous jouons, que ce soit sur console, PC, ou mobile, nous rêvons. La première bande-annonce “Us Dreamers” met en scène un protagoniste joué par Daniel Kaluuya (nommé aux Oscars pour des films comme Get Out ou Black Panther) et nous entraîne dans un voyage pour nous faire découvrir ce que rêver signifie pour les joueuses et les joueurs.