The Medium, jeu d’horreur psychologique, dévoile sa date de sortie

Bloober Team annonce que son jeu d’horreur psychologique à la troisième personne, The Medium, sortira le 10 décembre. C’est l’un des premiers jeux à sortir exclusivement sur Xbox Series X et Xbox Series S. Le jeu sera également disponible sur PC : vous pouvez le précommander dès maintenant sur Steam, Epic Store, et Microsoft Store avec une réduction de 10% pour toute précommande effectuée avant le 10 décembre.

Les esprits créatifs à l’origine de Blair Witch, Observer et Layers of Fears, des jeux acclamés par la critique, publient une toute nouvelle vidéo qui vous permet d’en apprendre davantage sur ce monde à double réalité. Elle présente le style artistique sombre du jeu, inspiré par l’artiste polonais Zdzisław Beksiński et son travail surréaliste dystopique. Les artistes de Bloober Team ont étudié de près les peintures de Beksiński pour donner vie à cette atmosphère particulière et cauchemardesque, associée à la musique évocatrice d’Arkadiusz Reikowski et Akira Yamaoka, et créer une véritable expérience inquiétante.

Bloober Team offre également Marianne’s Theme par Arkadiusz Reikowski, une nouvelle piste de la bande originale à télécharger gratuitement sur Steam, afin de préparer les joueurs et joueuses à un voyage bouleversant dans le monde spirituel.

The Medium vous permet d’accéder de manière simultanée à deux mondes visuellement différents, le monde réel et le monde spirituel, à travers un gameplay à double réalité breveté par Bloober Team. Vous incarnerez Marianne, une médium hantée par des visions qui vit et interagit entre les deux mondes grâce à son énergie psychique.

The Medium, développé et publié par Bloober Team, a été classé M (mature) par l’ESRB et PEGI 18. Il sortira sur Xbox Series X/S et PC via Steam, Epic Store et Microsoft Store le 10 décembre 2020.