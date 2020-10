« Zone grise » de Loulou Robert

Partager Facebook

Une histoire de consentement sans consentement. Le récit d’une fille qui ne voulait pas mais qui a laissé faire, le récit d’une fille qui n’a pas dit non une seule fois et qui a même souri. Tel est le thème de « Zone grise », le dernier livre de Loulou Robert. La zone grise c’est cette zone floue, quand la victime n’a pas dit non, n’a pas dit oui, trop sidérée pour avoir la moindre réaction face à son agresseur sexuel.

A 18 ans, Loulou Robert, alors jeune mannequin cède à plusieurs reprises aux avances sexuelles de D., un photographe de mode De longues années plus tard, après des périodes de dépression et grâce à l’aide de la littérature, la jeune femme a enfin pu mettre des mots sur ce qui lui était arrivé et comprendre qu’en réalité elle n’avait pas consenti à ces rapports sexuels et qu’ils lui avaient été imposés par un prédateur. Dans de brefs chapitres à l’aide de phrases courtes et percutantes, l’auteure raconte ce qu’elle a vécu, subi et tu pendant trop longtemps. Elle décrit les sentiments de peur, de honte et de culpabilité qui l’ont habitée, détaille combien le viol peut être complexe, comment cette histoire dépasse les frontières du monde de la mode pour être universelle. Un livre combat poignant et nécessaire ! L’ouvrage est paru aux éditions Flammarion.