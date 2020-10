« Mon père, ma mère, mes tremblements de terre » de Julien Dufresne-Lamy

Partager Facebook

« Heure de la mort de mon père : 14h 54. » Le père de Charlie, vient d’entrer au bloc pour y subir une intervention chirurgicale radicale, une vaginoplastie. Au sortir de quatre heures d’opération, Aurélien sera enfin Alice. « Une mort pas vraiment. Une absence pour toujours », dit Charlie, le narrateur.

« Mon père, ma mère, mes tremblements de terre » , cinquième roman de Julien Dufresne-Lamy, s’ouvre sur la salle d’attente de l’hôpital où Charlie, adolescent de 15 ans, patiente avec sa mère, le temps de l’opération de son père. Durant ses quatre heures il va se remémorer les deux années de séisme qui ont précédé l’étape ultime. Les premiers doutes s’installent lorsqu’il découvre son père en pleine nuit dans le garage affublé d’une longue perruque blonde et les pommettes saillies de rouge. Son père explique alors qu’il se prépare pour une soirée Hallowen avec des voisins. Puis, quelque temps plus tard, son père chausse des talons. Ce sera ensuite la première robe, le premier mascara, le nouveau prénom et la première balade hors de la maison. Entre temps, son père a annoncé à ses collègues et à sa famille qu’il se sentait une femme et qu’il le deviendrait. Ce sont les étapes de cette métamorphose, ce parcours du combattant pour avoir le droit de devenir soi-même, les conséquences de cette transition sur la famille, les réactions des proches que l’on suit à travers le regard de Charlie. Les chapitres sont courts et aérés et l’écriture est un délicieux mélange de poésie et de franchise sans fioriture. Après des phases d’incompréhension et de colère, l’adolescent finira par faire face à ce séisme familial et avancer vers l’acceptation et le soutien . Un magnifique récit à la fois tendre et touchant, percutant et pertinent sur l’acceptation de soi et des autres, malgré la différence.

L’ouvrage est paru aux éditions Belfond.