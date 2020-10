Apple: iPhone 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max et HomePod mini présentés

Partager Facebook

Hier, Apple montait sur scène pour nous présenter sa seconde conférence de la rentrée 2020. Honneur, cette fois-ci, aux iPhone et au HomePod.

iPhone 12

Le nouvel iPhone 12 succède à l’iPhone 11. L’écran passe de 5,8″ à 6,1″ tout en conservant le même format général grâce à des bords plus fins. Disponible en 5 coloris, à savoir noir, blanc, rouge, vert et bleu, l’iPhone 12 est désormais équipé d’un écran OLED avec la technologie d’écran Super Retina XDR. Le verre de l’écran est à présent 4 fois plus résistant aux chutes grâce à la nouvelle technologie Ceramic Shield qui intègre des nano-cristaux de céramique dans la dalle. Ce nouvel iPhone intègre, comme toute la gamme de cette année, la 5G qui lui permet d’atteindre des pointes de téléchargement de 3,5 Gbps (4 Gbps aux US qui est le seul pays où la 5G millimétrique, désormais exploitable sur les iPhone, est déployée). La puce A14 Bionic qui équipe la gamme est gravée en 5nm, permettant d’embarquer pas moins de 11,9 milliards de transistors et d’ainsi gagner nettement en performances. La photo est améliorée grâce à ce qu’Apple appelle la « computational photography » utilisant le machine learning pour améliorer la qualité. Le MagSafe, enterré avec l’avènement de l’USB-C sur le Mac, fait son come-back avec MagSafe pour iPhone. Il s’agit d’aimants placés dans le dos de l’iPhone permettant notamment d’y attacher des accessoires comme des coques ou des porte-cartes mais surtout d’assurer l’alignement parfait de l’iPhone lors de la recharge sans fil (avec les chargeurs compatibles, Apple sortant d’ailleurs à l’occasion un double chargeur MagSafe iPhone + Apple Watch). Tous les iPhone de cette année sont dépourvus d’adaptateur secteur et le câble qui est présent dans la boîte est un câble Lightning vers USB-C.

iPhone 12 mini

L’iPhone 12 mini est la copie conforme de l’iPhone 12. Seule différence de taille, l’iPhone 12 mini a un format beaucoup plus compact avec un écran de 5,4″ de diagonale.

Les iPhone 12 et 12 mini seront proposés à partir de CHF 879.- et CHF 779.- respectivement (modèles 64 Go), disponibles à la précommande le 6 novembre pour une livraison le 16 novembre.



iPhone 12 Pro et 12 Pro Max

L’iPhone 12 Pro arbore désormais un écran de 6,1″, contre 6.5″ pour l’iPhone 12 Pro Max. Tout comme l’iPhone 12, le format reste inchangé grâce à une réduction des bordures. Quatre coloris sont disponibles cette année : graphite, silver, or et bleu pacifique. L’iPhone 12 Pro gagne un capteur LiDAR, le même que celui apporté par l’iPad Pro plus tôt dans l’année. L’iPhone 12 Pro Max se démarque cette année de son petit frère par des capteurs photo plus performants et plus grands. La stabilisation optique est améliorée : elle est 5 fois plus rapide et seul le capteur lui-même est stabilisé et non plus la lentille entière. Apple ProRAW permet désormais aux détenteurs du modèle Pro de shooter en RAW. Ces modèles peuvent aussi capturer des vidéos en HDR 10-bits et en Dolby Vision en 4K à 60 images par seconde. Les vidéos en Dolby Vision peuvent même être éditées, pré-visualisées et partagées directement depuis l’iPhone. Le capteur LiDAR permet, outre de faire des captures en 3D d’objets, d’améliorer sensiblement la photo en lumière basse et notamment l’auto-focus.

Les iPhone 12 Pro et 12 Pro Max seront proposés à partir de CHF 1129.- et CHF 1229.- respectivement (modèles 128 Go), disponibles à la précommande le 16 octobre pour une livraison le 16 novembre.



HomePod mini

Apple apporte une déclinaison petit format de son enceinte connectée pour la maison : le HomePod mini. Équipé de la puce S5, il promet une expérience sonore exceptionnelle grâce à la nouvelle technologie « computational audio ». Handoff passe au niveau supérieur avec une intégration de la puce U1 des autres appareils iOS. Apple mise une fois de plus sur l’intégration poussée avec l’iPhone car Siri ne semble pas recevoir d’importante révision. La nouvelle technologie Intercom permet également de faire passer un message d’une pièce à l’autre si l’on est équipé de plusieurs HomePod mini.

Le HomePod mini sera proposé en gris sidéral ou en blanc pour 99€, disponible à la précommande le 6 novembre pour une livraison le 16 novembre.