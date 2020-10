LET’S SING 2021 hits Français et Internationaux présente sa playlist

Partager Facebook

Réveillez la star qui sommeille en vous, avec le nouveau mode solo « Legend ».

Ravenscourt et Voxler annoncent la playlist complète de Let’s Sing 2021 Hits Français et Internationaux, le prochain volet de leur célèbre franchise de karaoké. Ce n’est pas tout ! Les artistes présents sur la jaquette, ainsi que le nouveau mode de jeu « Legend », se dévoilent également. Let’s Sing 2021 Hits Français et Internationaux sortira le 13 novembre 2020 sur PlayStation®4 et Nintendo Switch™, mais également en version dématérialisée sur Xbox One.

Hits français :

Laissez la musique prendre le contrôle et devenez la star de votre soirée, ou chantez à tue-tête en solo selon votre envie ! Ce nouvel épisode de Let’s Sing propose des hits tout droit sortis des charts mais aussi des grands classiques. Carla avec « Bim Bam Toi », Kendji Girac avec « Tiago », Les Frangines avec « Donnez-moi », Clara Luciani avec « Ma Sœur » et Angèle avec « Oui ou Non » ne sont qu’une partie des 40 chansons mélangeant hits français, tubes internationaux du moment et grands classiques. Vous y retrouverez également des hits comme « Bad Guy » de Billie Eilish et « High Hopes » de Panic! at the Disco.

Découvrez la playlist complète ci-dessous :

Jean-Jacques Goldman Au bout de mes rêves Carla Bim bam toi Les Frangines Donnez-moi Amir J‘ai cherché Le Roi Lion Je voudrais déjà être roi Soprano ft. Vincenzo Le Coach Christophe Maé Les Gens Naza Loin de moi Clara Luciani Ma soeur Soprano ft. Marina Kaye Mon Everest M Onde sensuelle Angèle Oui ou non Indila Parle à ta tête Bigflo & Oli Promesses Kendji Girac ft. Claudio Capéo Que Dieu me pardonne Kendji Girac Tiago M. Pokora Tombé Stromae Tous les mêmes Angèle ft. Roméo Elvis Tout oublier Orelsan Tout va bien Justin Bieber Yummy Tones and I Dance Monkey Billie Eilish bad guy Selena Gomez Lose You to Love Me Ariana Grande thank u, next Dua Lipa Don‘t Start Now Jonas Brothers Sucker Maroon 5 Memories Lewis Capaldi Before You Go Ava Max So Am I Rita Ora ft. Liam Payne For You Trevor Daniel Falling Panic! at the Disco High Hopes Katy Perry ft. Skip Marley Chained to the Rhythm Sam Smith Too Good at Goodbyes Lizzo Good as Hell Major Lazer & DJ Snake ft. MØ Lean On The Lumineers Ho Hey KT Tunstall Black Horse and the Cherry Tree Genesis I Can’t Dance

Comme chaque année, de nouveaux artistes illustrent la jaquette de l’épisode annuel de Let’s Sing. Angèle, Amir et M. Pokora sont les stars de Let’s Sing 2021 Hits Français et Internationaux!

A propos du mode «Legend» :

C’est vous contre l’avatar ! Le mode « Legend » ajoute une toute nouvelle expérience solo à la franchise Let’s Sing. Les avatars sont vos adversaires, et vous allez devoir vous surpasser si vous souhaitez remporter chaque duel. Retrouvez dans ce mode 16 challengers, 3 défis de base et un duelfinal contre chacun d’entre eux.

Caractéristiques :

Une playlist de 40 hits français et internationaux avec leurs clips musicaux originaux.

Un système d’analyse du chant a été ajouté, permettant de récompenser le joueur de façon intelligente et personnalisée. Non seulement vous aurez droit à des médailles mais le jeu vous fera également des commentaires utiles !

Chantez en solo ou en groupe jusqu’à 4.

Le nouveau mode de jeu Legend avec 16 challengers, 3 défis de base et un duelfinal contre chaque adversaire. Une toute nouvelle expérience solo au sein de la franchise Let’s Sing

PS4 : choisissez de jouer avec 4 smartphones, 2 micros USB, 1 casque ou encore 2 micros SingStar.

Xbox One et Nintendo Switch : choisissez de jouer avec 4 smartphones, 2 micros USB ou 1 casque.

Huit modes de jeu palpitants : Legend, Classic, Mixtape 2.0, Feat., Jukebox, World Contest, Let’s Party, Playlist Creator.

Nouveau mini-jeu dans Let’s Party, « Pop Chicken ». Pop Chicken offre aux joueurs une expérience imprévisible et unique. Tout en s’affrontant, les joueurs peuvent chanter pour des boîtes mystère qui peuvent leur donner un avantage.

Pas de micro ? Pas de problème : avec l’application Let’s Sing Microphone, vous pouvez transformer votre smartphone en micro en un rien de temps.

Grimpez dans les classements en ligne et achetez d’autres packs de chansons dans la boutique en ligne, du « Best of 90’s » aux « Party Classics » en passant par de nombreux autres.

Modes de jeu :

Legend : une toute nouvelle expérience de jeu en solo, ajoutée spécialement pour Let’s Sing 2021. Les avatars seront vos adversaires et vous proposeront des défis de plus en plus difficiles.

une toute nouvelle expérience de jeu en solo, ajoutée spécialement pour Let’s Sing 2021. Les avatars seront vos adversaires et vous proposeront des défis de plus en plus difficiles. Classic : chantez en solo ou avec des amis. Chantez juste et marquez le maximum de points : arriverez-vous à battre le record ?

chantez en solo ou avec des amis. Chantez juste et marquez le maximum de points : arriverez-vous à battre le record ? Feat. : trouvez l’accord parfait ! Mieux vous chantez ensemble, plus votre « score de compatibilité » est élevé. Chantez avec vos amis et votre famille, ou même avec votre idole en mode solo.

trouvez l’accord parfait ! Mieux vous chantez ensemble, plus votre « score de compatibilité » est élevé. Chantez avec vos amis et votre famille, ou même avec votre idole en mode solo. World Contest : partez à la conquête du monde ! Essayez d’atteindre les sommets du classement ou amusez-vous simplement avec vos amis… Choisissez un joueur à défier et essayez de battre les autres challengers en ligne. Le jeu vous présente les performances des autres joueurs comme si vous chantiez ensemble.

partez à la conquête du monde ! Essayez d’atteindre les sommets du classement ou amusez-vous simplement avec vos amis… Choisissez un joueur à défier et essayez de battre les autres challengers en ligne. Le jeu vous présente les performances des autres joueurs comme si vous chantiez ensemble. Mix Tape 2.0 : mélangez différentes chansons avec ce mode de jeu innovant. Chaque mix est créé de façon dynamique et vous garantit qu’une playlist ne se répète jamais. Créez vos propres mix tapes avec vos chansons dans le Playlist Creator.

mélangez différentes chansons avec ce mode de jeu innovant. Chaque mix est créé de façon dynamique et vous garantit qu’une playlist ne se répète jamais. Créez vos propres mix tapes avec vos chansons dans le Playlist Creator. Jukebox : relaxez-vous après une session en écoutant une liste de chansons parfaites pour la prochaine fête que vous organiserez.

relaxez-vous après une session en écoutant une liste de chansons parfaites pour la prochaine fête que vous organiserez. Let’s Party : 8 joueurs, 2 équipes et des mini-jeux choisis de façon aléatoire (parmi sept au total) : votre groupe Let’s Sing repousse toutes les limites. Deux équipes de 4 joueurs avec deux micros ! Et avec l’ajout de « Pop Chicken ».

8 joueurs, 2 équipes et des mini-jeux choisis de façon aléatoire (parmi sept au total) : votre groupe Let’s Sing repousse toutes les limites. Deux équipes de 4 joueurs avec deux micros ! Et avec l’ajout de « Pop Chicken ». Playlist Creator : le nouveau système vous permet de choisir le mode dans lequel jouer, et les chansons à utiliser. Le joueur peut ainsi créer sa propre playlist et y jouer en mode Classic, Feat. ou Mix tape.

Détails produit :

Titre : Let’s Sing 2021

Plateformes : PlayStation 4 / Nintendo Switch / Xbox One (Version dématérialisée)

Genre : Jeu de chant / Karaoké

Joueurs : Un joueur / 1-8 joueurs en local

Développeur : Voxler

Éditeur : Ravenscourt

Classement : PEGI 12

Date de sortie : 13 novembre 2020

Prix :

Jeu seul : 39,99 €

Pack jeu + deux micros : 59,99 €