Dans « Un effondrement », Alexandre Duyck, journaliste et romancier, décrit le burn out de son épouse, travailleuse sociale dans une association catholique s’occupant de prostituées. Il ausculte ce mal qui a envahi la vie de sa femme, mais aussi leur vie de famille. Il cherche à comprendre comment la maladie a pu s’installer sans qu’il s’en rende compte et pourquoi le burn-out s’en prend aux personnes les plus fortes et les plus investies dans leur travail.

Mois après moi, il raconte l’évolution du mal, la patience et l’amour dont il faut s’armer, la lente reconstruction d’une vie différente. Les mois passent, les arrêts de travail s’enchaînent jusqu’au jour où le médecin du travail la déclare inapte au poste qu’elle occupe et qu’elle est licenciée faute de reclassement possible. Puis ce sera le début d’une nouvelle vie, d’une nouvelle formation d’ouvrière, d’un long chemin sur la voie de la guérison. Un récit pudique et poignant sur ce mal du siècle. L’ouvrage est paru aux éditions Lattès.