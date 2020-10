XBOX GAME PASS : 8 nouveaux jeux arrivent

Partager Facebook

Microsoft confirme l’arrivée de 8 nouveaux jeux dont Age of Empire 3 : definitive édition.

Age of Empires III: Definitive Edition (PC) – 15 octobre

Avec Age of Empires III: Definitive Edition, redécouvrez l’une des séries de jeux de stratégie en temps réel les plus célèbres de tous les temps dans sa forme définitive. Prenez le contrôle de puissantes civilisations à travers l’Europe et les Amériques ou plongez au cœur des champs de bataille de l’Asie avec des graphismes saisissants en Ultra HD 4K et une bande-son entièrement remastérisée.

Heave Ho (PC) ID@Xbox – 15 octobre

Dans Heave Ho, jusqu’à quatre joueurs doivent relever un défi simplissime : éviter la chute mortelle ! Vous utiliserez vos deux mains et les bras tendus de vos amis pour vous balancer au-dessus du vide et vous frayer un chemin à travers chaque niveau jusqu’à la victoire.

Katana Zero (Android, Console & PC) ID@Xbox – 15 octobre

Un jeu de plateforme à l’ambiance neo-noir, bourré d’action et de combats où la moindre erreur ne pardonne pas. Faites parler votre lame et manipulez le temps pour découvrir votre passé dans un éblouissant ballet acrobatique et brutal.

Tales of Vesperia: Definitive Edition (Console & PC) – 15 octobre

Une lutte pour le pouvoir s’engage entre une civilisation dépendante d’une technologie antique, le Blastia, et l’Empire qui la détient. Deux amis, ayant suivi des chemins différents, vont se retrouver pour préserver l’existence de ce monde. Plongez dans l’édition définitive de ce jeu avec des graphismes full HD mis à jour, des musiques inédites, des mini-jeux fantastiques, de nouveaux personnages jouables, des histoires originales et plus d’attaques spéciales !

The Swords of Ditto: Mormo’s Curse (PC) – 15 octobre

Un mélange réussi entre RPG et jeu d’action, proposant une aventure unique à chaque nouveau héros légendaire qui livrera un combat acharné contre la maléfique Mormo. Explorez un monde aussi ravissant que dangereux et partez à l’assaut de terribles donjons. Au gré de votre quête pour vaincre le mal qui sévit dans l’île, vous pourrez améliorer les capacités de votre héros dans un charmant village.

ScourgeBringer (Console) ID@Xbox – 21 octobre

ScourgeBringer est un rogue-lite de plates-formes nerveux et aux déplacements super fluides imaginé par les développeurs de NeuroVoider, à la croisée de Dead Cells et Celeste. Situé dans un monde post-apocalyptique où une mystérieuse entité a semé le chaos sur toute l’humanité, ScourgeBringer vous met dans la peau de la plus féroce guerrière de son clan : Kyhra.

Cricket 19 (Console) – 22 octobre

La simulation de cricket la plus complète qui soit, produite par Big Ant Studios, leader de la simulation de cricket authentique et réaliste. Plongez dans le plus profond des modes carrières scénarisés de l’histoire des jeux vidéo de cricket. Dirigez la carrière d’un joueur débutant depuis ses plus jeunes années, faites vos preuves et, en un rien de temps, vous serez à la tête de votre nation sur le terrain.

Supraland (Console) ID@Xbox – 22 octobre

Sauvez votre village dans ce titre en monde ouvert à la première personne mêlant action, énigmes et plateforme. Découvrez un monde immense, débloquez de nouvelles capacités et combinez-les pour venir à bout des énigmes ou lever le voile sur des secrets bien cachés.

Les titres qui quittent le service ce mois d’octobre :

15 octobre

Felix the Reaper (Console & PC)

Metro 2033 Redux (Console & PC)

Minit (Console & PC)

Saints Row IV Re-Elected (PC)

State of Mind (PC)

30 octobre