Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Pokémon publie le guide numérique Guide de voyage de Galar pour accompagner le Bus Pokémon : À la découverte de Galar, la nouvelle série Pokémon en cinq parties sur YouTube.

The Pokémon Company International publie le guide numérique Guide de voyage de Galar pour marquer le lancement d’une nouvelle série Pokémon en cinq parties sur YouTube dans laquelle les fans pourront suivre le Bus Pokémon à travers des régions du Royaume-Uni qui ont inspiré la région de Galar : le décor que les joueurs ont découvert dans les jeux vidéo Pokémon Épée et Pokémon Bouclier.

En plus de permettre l’exploration de certains endroits de Galar, comme la ville de Motorby (inspirée de Manchester) et Winscor, la capitale, ce guide imprimable rempli de quiz et de jeux accompagnera parfaitement les Dresseurs qui suivent la nouvelle série sur YouTube, Bus Pokémon : À la découverte de Galar. Les fans de Pokémon trouveront également des informations sur l’histoire de la région et l’origine des bâtiments de Galar, et visiteront les coulisses de la conception de la carte des jeux vidéo Pokémon Épée et Pokémon Bouclier.

Ce guide contient de magnifiques illustrations des paysages vastes et variés de Galar, permettant aux fans de découvrir la campagne idyllique de Galar, ses villes modernes, ses forêts épaisses et ses montagnes escarpées et enneigées. Les Dresseurs pourront suivre la série hebdomadaire sur YouTube en utilisant le Guide de voyage de Galar, et découvriront d’autres secrets sur la région et sur les Pokémon que l’on peut trouver à Galar.

Le premier épisode du Bus Pokémon : À la découverte de Galar sort aujourd’hui (le 14 octobre) sur la chaîne YouTube officielle de Pokémon à 15h HAEC. Dans cette série, les présentateurs embarqueront à bord du Bus Pokémon pour un voyage passionnant à travers le Royaume-Uni, et découvriront les endroits qui ont inspiré l’incroyable région de Galar, développée par GAME FREAK™.

Sur leur chemin, les présentateurs rencontreront deux des plus grands Youtubeurs français : Les Parodie Bros. Dans chaque épisode, les présentateurs et les fans en apprendront plus sur l’univers des jeux Pokémon Épée et Pokémon Bouclier et sur le Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon. Chaque épisode déborde de faits amusants et intéressants sur les Pokémon. Pikachu fera notamment une apparition spéciale alors que nos aventuriers partent à la recherche de cet insaisissable Pokémon. Les Dresseurs pourront également participer à un défi interactif depuis chez eux.

Les fans peuvent retrouver toutes les actualités du Bus Pokémon : À la découverte de Galar en suivant @PokemonFR sur Twitter et @pokemon.fra sur Instagram et en s’abonnant à la chaîne YouTube officielle de Pokémon YouTube.com/PokemonOfficielFR.