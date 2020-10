Avis – Huawei MateBook X Pro

Partager Facebook

Huawei, que l’on connait bien maintenant pour ses smartphones, réalise également des ordinateurs portables. Avec le MateBook X Pro, la firme nous démontre son savoir-faire indéniable dans le domaine.

C’est beau !

Cette année, Huawei propose une évolution pour son portable premium. Pas de révolution donc au niveau du design, puisqu’il garde le même châssis. Huawei propose ici un écran de 13,9 pouces au format 3 : 2, une construction en aluminium forte d’un sentiment de solidité, ainsi qu’une mise à jour des composants internes, ce qui remplit bien le cahier des charges d’un PC premium.

Le MateBook X Pro est disponible en 2 coloris, Space Grey et Emerald Green, et joue la carte de la sobriété. On note un logo discret à l’arrière ainsi qu’en dessous de l’écran comme seules traces que le portable est bien un produit Huawei. Le MateBook X Pro affiche un design clairement inspiré de Apple, proposant un ordinateur bien fini au châssis en aluminium. La construction est d’excellente facture, et on distingue très peu de jeu au niveau du clavier ou de l’écran, tactile, qui s’ouvre jusqu’à 150 degrés. Comme sur d’autres PC portables de Huawei, on dispose d’un lecteur d’empreintes situé dans le bouton d’alimentation. Compatible avec Windows Hello pour un déverrouillage facilité, celui-ci se montre efficace et permet un déverrouillage rapide. Le clavier dispose de touches chicklet à la frappe agréable. C’est aussi au sein du clavier que l’on retrouve la webcam intégrée du MateBook X Pro, escamotable, cachée entre les touches F6 et F7. Cette solution imposée par l’écran aux bordures fines de seulement 3 mm n’est cependant pas idéale, avec un angle adopté qui filme par en dessous. En ce qui concerne le trackpad, une surface en verre plutôt grande offre un excellent résultat, qui plus est certifié Microsoft Precision. Côté connectique enfin, le MateBook X Pro propose un port USB-A et deux ports USB-C, ces deux derniers permettant la charge de l’ordinateur grâce à un adaptateur secteur plutôt compact. Concernant les sorties vidéo, un adaptateur est nécessaire pour sortir un signal vidéo par un des ports USB-C. Heureusement, cet adaptateur est fourni par Huawei, offrant une sortie en VGA et HDMI, ainsi qu’un port USB Type-A supplémentaire.

Pour ce qui en est du Wi-Fi, on regrette l’absence de Wi-Fi 6, même si la carte Intel AC Wireless 9560 offre des performances honorables. Pour ce qu’il en est des composants, on constate une évolution en douceur. On retrouve un processeur quad-core de 10e génération Comet Lake accompagné d’un chip graphique dédié Nvidia GeForce MX250. De quoi pouvoir lancer quelques jeux et garantir une bonne gestion thermique de la machine tout en restant vraiment silencieux.

Un superbe écran qui est également tactile

Un écran excellent

Sur le MateBook X Pro, la dalle intégrée par Huawei est d’excellente qualité, avec une calibration des couleurs quasi parfaite, tout comme la température des couleurs ou la luminosité et le contraste. Ce qui en fait un parfait compagnon pour la retouche photo ou tout autre travail de graphisme devant être fidèle au niveau des couleurs. On dénote également qu’avec sa très forte luminosité, la dalle reste parfaitement lisible même en plein soleil.

Avec un écran de cette qualité, une définition de 3 000 x 2 000 pixels, ainsi qu’un circuit graphique dédié on peut se demander si l’autonomie ne s’en ressent pas. Ce n’est heureusement pas le cas. Le MateBook X Pro n’a rendu l’âme qu’au bout d’un peu plus de 9 heures de test en usage mixte vidéo, bureautique et surf sur le web.

Pour terminer, il faut encore parler de l’audio. Avec une sortie casque en mini-jack très soignée retransmettant très fidèlement le signal de manière dynamique, le Huawei MateBook X Pro s’en sort haut la main. Par contre, les haut-parleurs du PC portable n’ont rien d’exceptionnel, la faute à leur très petite taille.

Un superbe ultraportable

Avec son modèle 2020 du MateBook X Pro, Huawei ne révolutionne pas son monde, mais l’améliore de manière sensible. L’écran est au top, l’autonomie fait qu’il tient la route et la puce graphique dédiée en fait un compagnon multimédia de choix. Un portable qui fait donc figure d’alternative de choix dans le segment premium, face, par exemple, à un MacBook Pro 13 d’Apple ou un Dell XPS 13. Prix indicatif CHF 1494, constaté ce jour sur le web.