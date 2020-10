Partisans 1941 est disponible sur Steam

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Un nouveau jeu de stratégie tactique en temps réel qui plonge les joueurs dans une Europe déchirée par la Seconde Guerre Mondiale

Daedalic Entertainment et Alter Games, éditeur et développeur respectifs de Partisans 1941, annoncent aujourd’hui la sortie de ce nouveau jeu de stratégie tactique en temps réel inspiré de la célèbre saga Commandos. Partisans 1941 sera disponible dès 17h00 sur PC via Steam, et transportera les joueurs au cœur d’une Europe de l’Est déchirée par la Seconde Guerre Mondiale.

Partisans 1941 est un jeu de stratégie tactique en temps réel qui a pour cadre la Seconde Guerre Mondiale. Il s’agit d’un savant mélange de déploiement d’escouade, d’infiltration, de gestion de ressources, et de personnages à améliorer. Les joueurs prennent le commandement des Partisans, un groupe de résistants à l’occupant nazi, infiltrés derrière les lignes ennemies. Chaque mission doit être planifiée avec minutie pour venir à bout d’un ennemi en surnombre. Partir en reconnaissance et tirer parti de la topographie est crucial pour prendre l’avantage.

Les joueurs peuvent recruter des soldats ainsi que des civils pour relever de nombreux défis, du simple sabotage d’un point d’intérêt à l’attaque de grande envergure sur une ligne de ravitaillement ennemie. Les Partisans disposent d’un camp de base niché au cœur de la forêt. Celui-ci se compose de plusieurs bâtiments qui permettent aux joueurs d’armer et d’entrainer leurs troupes, de gérer leurs ressources et de faire une pause entre chaque mission. Il est possible d’envoyer une escouade autonome en mission ou de prendre le contrôle direct des Partisans en combat.

Une approche rafraichissante du jeu de tactique – Un savant mélange de combat, d’infiltration, d’embuscades et de diverses méthodes pour semer le chaos dans les rangs ennemis. Plusieurs façons de terminer chaque mission pour plus de 20 heures de jeu.

Une escouade de Partisans – Les joueurs peuvent former leur équipe, recruter de nouveaux membres et entrainer leur soldats. Chaque Partisan a ses forces et ses faiblesses.

La vie quotidienne dans la résistance – Entre chaque mission, les joueurs devront développer leur base, préparer leur prochaine action, gérer leurs ressources et s’assurer du moral et de la bonne santé de leurs troupes.

Une perspective inédite sur la Seconde Guerre Mondiale – Une histoire passionnante au cœur de la résistance face à l’occupation nazie en Europe de l’Est. Du plus féroce soldat au plus humble civil, chacun peut devenir un Partisan.

Partisans 1941 est développé par le studio russe Alter Games et éditer par le studio allemand Daedalic Entertainment.