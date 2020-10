Atelier Ryza 2 : Lost Legends & the Secret Fairy date sa sortie

Partager Facebook

Ryza 2 introduit de tout nouveaux personnages et un système de combat évolué !

KOEI TECMO Europe et le studio GUST ont annoncé qu’Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy sortira le 29 janvier 2021 sur Nintendo Switch™, sur PC via Steam®, sur PlayStation®4, et en dématérialisé sur PlayStation®5. Ce n’est pas tout, Koei Tecmo a également annoncé que le jeu aurait le droit à des sous-titres en français, une première pour l’histoire de la série.

Le 22ème opus de la franchise Atelier suit Ryza et ses amis dans leur quête pour découvrir les secrets des ruines anciennes et la vérité derrière les légendes oubliées de la capitale royale.

Dans Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy, Ryza n’est pas seulement rejoint par des personnages bien connus des fans, tels que Lent Marslink et Tao Mongarten, mais elle rencontre également un certain nombre de nouveaux protagonistes qui l’aideront tout au long de son aventure. Au sein du quartier du café de l’Académie, Ryza rencontre une jeune femme du nom de Zephine Baudouin. Zephine gère le tableau d’affichage des demandes, à l’intérieur du café. Ce tableau deviendra un élément clé des exploits quotidiens de Ryza. Il est en effet utilisé par les habitants de la capitale royale afin qu’ils inscrivent leurs requêtes allant de la simple livraison de matériaux à la chasse aux monstres. Alors que Ryza complète ces taches, elle sera récompensée par de l’argent, des matériaux et même par des points de compétence. La capitale royale est pleine d’autres personnages intrigants comme par exemple le talentueux forgeron Dennis Holland; Romy Voguel, commerçant et ancienne habitante de Kurken Island; ainsi que la fermière Cassandra Cappelli, dont le père possède un nombre indécent de terres fructueuses au sein du quartier agricole de la capitale royale.

Tandis que Ryza et ses amis s’embarquent dans une merveilleuse aventure, ils rencontreront en chemin des ennemis, des monstres ainsi que le chaos et la folie. L’équipe de combat comprend désormais trois membres ainsi qu’un membre en soutien. Les joueurs pourront maintenant collecter des points d’action ainsi que des attaques chargées. Les personnages auront la possibilité d’infliger de nombreux dégâts grâce à des attaques à la chaine, et ainsi faire monter leurs points d’action. En utilisant ces attaques à répétition, la puissance de toutes les compétence augmente ainsi que celle de l’attaque chargée permettant ainsi aux joueurs de réaliser des coups dévastateurs, comme par exemple des vagues de bombes. De plus, en utilisant vos compétences, vous augmenterez votre jauge de niveau tactique. Si votre niveau tactique atteint le max, vous débloquez une technique spéciale : The Fatal Drive !

De plus, Les joueurs se procurant Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy durant les deux premières semaines qui suivent sa sortie bénéficieront d’un code bonus afin d’obtenir un set de costume Summer Fashion. De plus, les joueurs ayant conservé leur sauvegarde d’Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout pourront débloquer le set de costumes classiques, y compris les tenues de Ryza et de ses amis du précédent opus.