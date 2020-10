Concours : gagnez le jeu “Mario Kart Live: Home Circuit – Mario”

Partager Facebook

À vos marques, prêts, partez !

Transformez votre salon en circuit avec Mario Kart Live: Home Circuit, une toute nouvelle façon de jouer à Mario Kart sur Nintendo Switch !

Pilotez un kart dans le monde réel en utilisant les commandes bien connues de Mario Kart et suivez toute l’action de la course sur votre console ou votre téléviseur grâce à la caméra embarquée de votre bolide ! Voyez votre salon se transformer en circuit aquatique, désertique et bien d’autres décors issus de la série Mario Kart !

Transformez votre salon en circuit !

Première étape : préparez le terrain – Assemblez les portiques et disposez-les au sol dans votre pièce.

Deuxième étape : dessinez le circuit – Pilotez le kart et faites-le passer sous les quatre portiques pour tracer le circuit sur lequel vous allez jouer.

Troisième étape : c’est parti ! – Affrontez les Terreurs de Bowser au cours de huit Grand Prix !

Caractéristiques

Découvrez votre salon sous un nouveau jour en prenant part à des courses retransmises sur votre écran. Zigzaguez entre vos meubles tout en gardant à l’oeil vos adversaires et les objets qui parsèment le circuit !

Tout ce qui passe en jeu a un impact réel sur la conduite de votre kart : utiliser un champignon le fera accélérer, et vous faire par exemple toucher par une carapace rouge le stoppera net !

Pour peu que chaque participant possède une Nintendo Switch, un kart et un exemplaire du jeu, jusqu’à quatre joueurs peuvent participer ensemble à des courses qui s’annoncent riches en rebondissements !

Nous vous donnons aujourd’hui la chance de gagner le jeu vidéo «Mario Kart Live: Home Circuit – Mario» sur Nintendo Switch. Ce concours est valable jusqu’au 23 octobre 2020.

