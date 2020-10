Le JEU DE CARTES À JOUER Yu-Gi-Oh! sera présent au salon SPIEL.digital

Partager Facebook

Le jeu de cartes populaire aura un stand virtuel à l’édition en ligne de cette année

Konami Digital Entertainement, B.V. annonce aujourd’hui que le JEU DE CARTES À JOUER (JCJ) Yu-Gi-Oh! sera présent à l’édition 2020 de SPIEL.digital – une version virtuelle du salon annuel dédié aux jeux de société.

SPIEL.digital est un événement en ligne qui se déroulera du 22 au 25 octobre. Habituellement tenu en Allemagne, cette convention sera gratuite et diffusera des livestreams officiels en français, allemand, anglais, espagnol et russe. SPIEL.digital présentera des centaines de nouveaux produits dont des classiques très appréciés comme le JCJ Yu-Gi-Oh!.

Le JCJ Yu-Gi-Oh! sera présent pour toute la durée de SPIEL.digital au travers d’un stand virtuel où les joueurs, fans et visiteurs intéressés pourront tester les nouveaux decks, boosters et autres produits Yu-Gi-Oh!. Ils auront également l’occasion de participer aux tournois et aux événements « Duel the Master », qui auront lieu chaque jour. Des démonstrations du jeu Yu-Gi-Oh! Duel Links pourront également être visualisées, et une page d’informations sur Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist: Link Evolution rassemblera les détails, screenshots et bandes-annonces du jeu.

Le salon SPIEL.digital sera accessible à l’adresse suivante : www.spiel.digital

Le JEU DE CARTES À JOUER Yu-Gi-Oh! est le #1 jeu de cartes dans le monde avec plus de 25 milliards de cartes vendues. C’est un jeu stratégique, où les joueurs créent des decks individuels à partir de cartes collectées dans les decks de structure et les boosters. Deux joueurs s’engagent dans un Duel à l’aide de cartes représentant de puissants monstres, des sorts et des pièges. Les duellistes armés de decks bien construits, de monstres imposants, de solides stratégies et d’un peu de chance sont les grands vainqueurs du JCJ Yu-Gi-Oh!. Konami Digital Entertainment B.V. détient la licence exclusive et les droits du JCJ Yu-Gi-Oh! en Europe et en Océanie.