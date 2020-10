Mortal Kombat 11 Ultimate : le retour de Rain !

Partager Facebook

Warner Bros. Games et NetherRealm Studios dévoile une nouvelle bande-annonce de gameplay pour Mortal Kombat 11 Ultimate présentant le retour du demi-dieu, Rain. En tant que fils du dieu Argus, divin protecteur d’Edenia, Rain maîtrise l’eau et la foudre, peut ouvrir des failles dimensionnelles vers un royaume aquatique jusqu’alors inconnu et a la capacité de se liquéfier pour éviter les attaques. Equipé d’un katar mortel pour trancher et poignarder ses adversaires, le demi-dieu se bat pour gagner sa place dans le panthéon d’Edenia. Rain rejoint la liste des personnages en tant que nouveau kombattant jouable le 17 novembre dans Mortal Kombat 11 Ultimate et le Kombat Pack 2.

Les précommandes de Mortal Kombat 11 Ultimate seront disponibles dès aujourd’hui, avec un accès immédiat à Mortal Kombat 11, au Kombat Pack 1 et à l’extension Mortal Kombat 11: Aftermath à l’achat. Veuillez noter que les précommandes sur Nintendo Switch commenceront le 22 octobre.

Les joueurs ayant déjà Mortal Kombat 11 pourront prolonger leur expérience en précommandant le Kombat Pack 2 à partir d’aujourd’hui. Ils peuvent également acheter le Kombat Pack 1 ou l’extension Mortal Kombat 11: Aftermath, déjà disponibles.

Les joueurs qui précommandent Mortal Kombat 11 Ultimate et le Kombat Pack 2 recevront le « Pack de Skins : Guerriers du Temps »au lancement, qui contiendra trois nouveaux skins de personnages, dont « Noob Saibot : Dark Web », « Liu Kang : HCF » (Halt and Catch Fire) et « Skarlet : Lune de Sang ».

Mortal Kombat 11 Ultimateest l’expérience Mortal Kombat 11 ultime, et comprend le Kombat Pack 2 qui ajoute les personnages jouables Rain, Mileena et Rambo à la liste des kombattants, ainsi que le jeu de base Mortal Kombat 11, le Kombat Pack 1 et l’extension Mortal Kombat 11: Aftermath.

La sortie mondiale de Mortal Kombat 11 Ultimate est prévue le 17 novembre sur PlayStation®5, PlayStation®4, PlayStation®4 Pro, Xbox Series X|S, les consoles Xbox One, Nintendo Switch, PC et Stadia®. De plus, les détenteurs et les nouveaux acquéreurs de Mortal Kombat 11 et Mortal Kombat 11 Ultimate sur PS4 ou Xbox One pourront accéder gratuitement aux mises à jour PS5 et Xbox Series X|S, respectivement, avec une résolution 4K dynamique, des graphismes améliorés, des temps de chargement nettement réduits et plus encore. Ces mises à jour seront disponibles en même temps que le lancement de Mortal Kombat 11 Ultimate (disponible le 19 novembre sur PS5).